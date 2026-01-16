W skrócie Silne zimowe burze w północno-wschodnich stanach USA doprowadziły do licznych wypadków i karamboli, w tym masowego zdarzenia na autostradzie I-81 w stanie Nowy Jork.

Opady śniegu połączone z silnym wiatrem oraz efekt jeziora spowodowały trudne warunki na drogach i intensywne śnieżyce.

Efekt jeziora polega na przemieszczaniu się zimnego, suchego powietrza nad cieplejszymi zbiornikami wodnymi, co wywołuje intensywne opady śniegu i silne wiatry.

Więcej ważnych informacji znajdziesz na stronie głównej Interii

Intensywne opady śniegu, połączone z silnym wiatrem szczególnie mocno dotknęły stan Nowy Jork, w którym masowych wypadków na drogach było bardzo dużo. Zagrożeniem okazały się nie tylko śnieżyce. W ostatnich dniach mroźne, arktyczne powietrze dotarło daleko na południe USA, sprawiając że nawet na słonecznej zwykle Florydzie miejscowe jaszczurki popadały w rodzaj hibernacji.

Słońce czy deszcz? Sprawdź najlepsze prognozy dla swojego regionu na Pogoda Interia

Groźne karambole na autostradach. W akcji kilkanaście karetek

W okolicach miejscowości Lafayette w stanie Nowy Jork, doszło do karambolu, w którym uczestniczyło od 20 do 40 pojazdów. W czwartek około godz. 14:20 lokalnego czasu policja stanowa otrzymała zgłoszenie o wypadku na autostradzie I-81.

Początkowo zderzyło się ze sobą około 18 pojazdów, w tym trzy ciężarówki z naczepami. Następnie, przy wciąż padającym śniegu i słabej widzialności, wpadały na nie kolejne samochody.

Na miejsce wysłano co najmniej 12 karetek pogotowia. Łącznie ciężej rannych zostało 10 osób, które przewieziono do kilku szpitali.

Rozwiń

Podróżnych, którzy nie ucierpieli w karambolu, z miejsca wypadku przetransportowano do siedziby miejscowej straży pożarnej z pomocą miejskiego autobusu. Przez kilka godzin autostrada na tym odcinku była zamknięta.

"Ten karambol to zapewne skutek gwałtownego nasilenia się intensywnych opadów śniegu, czyli śnieżnej nawałnicy. Tego typu system [pogodowy - red.] powodował już karambole w [stanach] od Indiany po Pensylwanię, a teraz Nowy Jork" - powiedział meteorolog Jonathan Belles, cytowany przez serwis Weather Channel.

Do masowych wypadków doszło w czwartek też w innych miejscach, między innymi na autostradzie I-90 w hrabstwie Erie w stanie Pensylwania, w którym ucierpiało kilka osób. Poważny karambol zanotowano również w Pensylwanii, w hrabstwie Clarion, na autostradzie I-80.

Intensywne śnieżyce nawiedziły znaczny obszar. Na terenach ciągnących się od stanu Nowy Jork po Michigan miejscami w czwartek zanotowano ponad 30 cm świeżego śniegu.

Ochłodzenie spływa na południe. Iguany spadają z drzew

Atak zimy w USA objawia się nie tylko śnieżycami, lecz również znacznym ochłodzeniem. Osłabiony wyż polarny, który zwykle utrzymuje masy zimnego powietrza na północy, od kilku tygodni przepuszcza arktyczne powietrze znacznie dalej na południe, niż ma to miejsce zazwyczaj.

Odczuwają to nie tylko mieszkańcy północnej części Ameryki, lecz również stany położone bardziej na południe.

Na słynącej z ciepła Florydzie stacja telewizyjna Fox publikowała nagrania, na których widać miejscowe zwierzęta walczące z chłodem. Tamtejsze iguany spadały z drzew lub nieruchomiały pod wpływem niskich temperatur. Dzieje się tak, gdy doświadczają temeratur w okolicach 4 stopni Celsjusza. Wówczas, by oszczędzić energię i przetrwać najzimniejszy czas, mogą nieruchomieć na kilka godzin.

Efekt jeziora - co to jest i gdzie występuje?

Efekt jeziora, jakiego w ostatnich dniach doświadczyli mieszkańcy północno-wschodniej części Stanów Zjednoczonych, występuje w określonych sytuacjach.

Ma miejsce wówczas, gdy zimne, suche powietrze przesuwa się nad cieplejszym, dużym zbiornikiem wodnym, takim jak jezioro czy inny duży akwen. Powietrze "zasysa" wówczas wilgoć, a gdy dotrze do lądu, ponownie ochładza, co prowadzi do powstania silnych wiatrów, często połączonych z intensywnymi opadami śniegu.

Właśnie z takim zjawiskiem mamy do czynienia w rejonie Wielkich Jezior, które stanowią idealny rezerwuar wilgoci dla chłodnego, arktycznego powietrza napływającego w ostatnim czasie z północy.

Źródło: ABC, Troopers, Weather Channel

-----

Problem z nominacjami ambasadorskimi. "Istotą chyba jest Sikorski" Polsat News Polsat News