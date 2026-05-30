W skrócie W wyniku karambolu na autostradzie nr 95 w północnej Wirginii życie straciło pięć osób, a ponad 40 zostało rannych, w tym dwójka dzieci.

Kierowca autobusu, nie zmniejszając prędkości przy strefie robót drogowych, uderzył w samochód marki Chevrolet Suburban, powodując dalsze zderzenia i pożar pojazdu marki Acura.

Stan trzech rannych osób określono jako krytyczny, a kierowcy autobusu grożą zarzuty w związku z wypadkiem.

Do wypadku doszło ok. godz. 2.35 w hrabstwie Stafford.

Wstępne dochodzenie wykazało, że kierowca autobusu nie zmniejszył prędkości, zbliżając się do strefy robót drogowych wzdłuż autostrady międzystanowej nr 95 - poinformowała policja cytowana przez agencję Reutera.

W rezultacie autobus uderzył w samochód marki Chevrolet Suburban, który następnie został zepchnięty na SUV-a marki Acura i inne pojazdy.

USA. Tragedia na autostradzie. Wśród ofiar śmiertelnych dzieci

Według komunikatu prasowego policji stanowej samochód marki Acura stanął w ogniu. Zginęły w nim cztery osoby z Greenfield w stanie Massachusetts: 45-letni mężczyzna, 44-letnia kobieta, 13-letnia dziewczynka i siedmioletni chłopiec. Piątą ofiarą była 25-letnia kobieta z Worcester jadąca Chevroletem.

Na pokładzie autobusu jadącego z Nowego Jorku do Charlotte w Karolinie Północnej było około 34 pasażerów, w tym kierowca. Ratownicy cytowani przez "Washington Post" mówili o "wielu osobach wyskakujących z okien" pojazdu.

Jak podała policja, około 44 inne osoby, które odniosły obrażenia w wypadku, w tym kierowca autobusu, trafiły do okolicznych szpitali. Stan trzech z nich określono jako krytyczny.

Rzecznik policji stanowej Matthew Demlein poinformował, że w związku z wypadkiem kierowcy autobusu grożą zarzuty, ale odmówił podania dalszych szczegółów. Własne postępowanie wszczęła Krajowa Rada Bezpieczeństwa Transportu.

Źródło: Reuters





