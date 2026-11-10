Karambol na autostradzie w Bułgarii. Wiele ofiar i rannych

W skrócie
- W tragicznym karambolu na autostradzie A1 we wschodniej Bułgarii zginęło 11 osób, a 50 zostało rannych.
- Wstępne ustalenia wskazują, że przyczyną wypadku, w którym zderzyły się dziesiątki pojazdów, była gęsta mgła.
- W związku z katastrofą przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen skróciła swoją wizytę w Bułgarii.
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Do tragicznego wypadku doszło we wtorek na autostradzie A1, łączącej Sofię z położonym nad Morzem Czarnym Burgas. Na spowitym gęstą mgłą odcinku drogi zderzyły się dziesiątki samochodów osobowych i ciężarówek. Pojazdy zostały rozrzucone po sześciu pasach autostrady, część z nich przewróciła się lub wypadła z jezdni.
Na zdjęciach publikowanych przez bułgarskie media widać poważnie uszkodzone samochody, w tym zmiażdżone i przewrócone pojazdy. Na miejsce skierowano liczne zastępy straży pożarnej, policję oraz zespoły ratownictwa medycznego.
Karambol w Bułgarii. 11 ofiar śmiertelnych, 50 osób rannych
Jak poinformował premier Bułgarii Rumen Radew, w katastrofie drogowej zginęło 11 osób. Ministerstwo Spraw Wewnętrznych przekazało natomiast, że do szpitali przewieziono 50 rannych.
W akcji ratunkowej wykorzystywane są również siły powietrzne, które mają pomóc w ewakuacji poszkodowanych. Szef bułgarskiego rządu zapowiedział, że uda się na miejsce tragedii.
Według wstępnych informacji do karambolu doprowadziło zderzenie autobusu z ciężarówką na jezdni w kierunku Burgas.
Tragiczny karambol w Bułgarii. Niektóre osoby pozostają uwięzione w samochodach
Główny inspektor Todor Miszinew z regionalnej dyrekcji MSW w Jambole poinformował telewizję Nova, że niektóre osoby nadal pozostają uwięzione w rozbitych samochodach.
- W tej chwili priorytetem są działania ratunkowe. Po ich zakończeniu zostaną przeprowadzone czynności procesowe i śledcze - przekazał funkcjonariusz, cytowany przez Reutersa.
Do tragedii doszło podczas wizyty przewodniczącej Komisji Europejskiej Ursuli von der Leyen w Bułgarii. Polityk zdecydowała się skrócić pobyt w kraju.
- Chciałabym przekazać najgłębsze kondolencje i wyrazić szacunek dla zespołów ratowniczych - powiedziała von der Leyen.
Źródło: AFP