Karambol na autostradzie w Bułgarii. Wiele ofiar i rannych

W skrócie W tragicznym karambolu na autostradzie A1 we wschodniej Bułgarii zginęło 11 osób, a 50 zostało rannych.

Wstępne ustalenia wskazują, że przyczyną wypadku, w którym zderzyły się dziesiątki pojazdów, była gęsta mgła.

W związku z katastrofą przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen skróciła swoją wizytę w Bułgarii.

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Do tragicznego wypadku doszło we wtorek na autostradzie A1, łączącej Sofię z położonym nad Morzem Czarnym Burgas. Na spowitym gęstą mgłą odcinku drogi zderzyły się dziesiątki samochodów osobowych i ciężarówek. Pojazdy zostały rozrzucone po sześciu pasach autostrady, część z nich przewróciła się lub wypadła z jezdni.

Na zdjęciach publikowanych przez bułgarskie media widać poważnie uszkodzone samochody, w tym zmiażdżone i przewrócone pojazdy. Na miejsce skierowano liczne zastępy straży pożarnej, policję oraz zespoły ratownictwa medycznego.

Karambol w Bułgarii. 11 ofiar śmiertelnych, 50 osób rannych

Jak poinformował premier Bułgarii Rumen Radew, w katastrofie drogowej zginęło 11 osób. Ministerstwo Spraw Wewnętrznych przekazało natomiast, że do szpitali przewieziono 50 rannych.

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W akcji ratunkowej wykorzystywane są również siły powietrzne, które mają pomóc w ewakuacji poszkodowanych. Szef bułgarskiego rządu zapowiedział, że uda się na miejsce tragedii.

Według wstępnych informacji do karambolu doprowadziło zderzenie autobusu z ciężarówką na jezdni w kierunku Burgas.

Tragiczny karambol w Bułgarii. Niektóre osoby pozostają uwięzione w samochodach

Główny inspektor Todor Miszinew z regionalnej dyrekcji MSW w Jambole poinformował telewizję Nova, że niektóre osoby nadal pozostają uwięzione w rozbitych samochodach.

- W tej chwili priorytetem są działania ratunkowe. Po ich zakończeniu zostaną przeprowadzone czynności procesowe i śledcze - przekazał funkcjonariusz, cytowany przez Reutersa.

Do tragedii doszło podczas wizyty przewodniczącej Komisji Europejskiej Ursuli von der Leyen w Bułgarii. Polityk zdecydowała się skrócić pobyt w kraju.

- Chciałabym przekazać najgłębsze kondolencje i wyrazić szacunek dla zespołów ratowniczych - powiedziała von der Leyen.

Źródło: AFP

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