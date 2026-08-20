W skrócie W Waszyngtonie w weekend odbędą się wyścigi IndyCar wokół National Mall, co spowoduje zamknięcie ulic i czasowe wstrzymanie lotów z lotniska Reagan.

Wyścig Freedom 250 Grand Prix, organizowany z okazji 250. rocznicy niepodległości USA, przyciągnie dziennie około 140 tys. widzów, a tor o długości 2,67 km został przygotowany przez m.in. położenie nowej nawierzchni i przyspawanie włazów.

Narodowa Galeria Sztuki przeprowadziła badania wpływu drgań na kolekcję, a organizatorzy wydarzenia zapewnili o podjęciu działań dla bezpieczeństwa zbiorów, pracowników i odwiedzających.

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Dwudniowe wyścigi Freedom 250 Grand Prix w centrum amerykańskiej stolicy są częścią obchodów 250. rocznicy niepodległości USA.

Organizatorzy szacują, że wydarzenie zgromadzi ok. 140 tys. widzów dziennie. Darmowy bilet na wydarzenie można było wygrać w losowaniu. Wciąż do kupienia są weekendowe karnety w strefie VIP w cenie 5,5 tys. dolarów.

Wyścigi w sercu Waszyngtonu. Eksperci ostrzegają przed zagrożeniem

Na sobotę zaplanowano próbne starty, natomiast główne wydarzenie odbędzie się w niedzielę z udziałem 25 uczestników. Wyścig, którego start odbędzie się przed Kapitolem, będzie liczył 147 okrążeń, a łączna długość trasy to ok. 400 km. Według ABC News wyścigi mają trwać ok. trzech godzin.

Jak podały w czwartek "Washington Post" i ABC News, organizatorzy od tygodni przygotowują tor wyścigowy o długości 2,67 km. W ramach przygotowań położono nową nawierzchnię i przyspawano ponad 200 włazów znajdujących się na trasie. Ma to zapobiec ich poderwaniu, gdy wyścigówki będą przejeżdżać nad nimi z dużą prędkością.

Gdyby włazy nie zostały przyspawane, działałyby jak szybkowar pod ciśnieniem - powiedział Neil Johnson, profesor fizyki na George Washington University.

- Mogłyby zostać wystrzelone w samochód niczym pociski balistyczne - powiedział. Według niego prawdopodobnie zabiłoby to kierowcę.

Centrum Waszyngtonu stanie na kilka godzin. Wibracje niepokoją galerię sztuki

W związku z wydarzeniem, zamkniętych będzie wiele ulic w centrum Waszyngtonu, a pobliskie lotnisko im. Reagana w niedzielę, na co najmniej trzy godziny, wstrzyma loty.

Takie wyścigi wokół parku National Mall, gdzie mieści się wiele muzeów i pomników, odbędą się po raz pierwszy.

Narodowa Galeria Sztuki przeprowadziła badanie, by sprawdzić, jaki wpływ wibracje będą miały na jej kolekcję, lecz nie ujawniła wyników inspekcji. Zapewniono, że podjęto kroki, by zagwarantować bezpieczeństwo pracownikom, gościom i zbiorom.

Wyścigi mają zwieńczyć letnie obchody rocznicowe, które rozpoczęto w czerwcu galą mieszanych sztuk walki, zorganizowaną przy Białym Domu.



