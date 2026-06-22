W skrócie Na kąpielisku Heidebad w Halle obowiązuje zasada, że osoby nieznające wystarczająco dobrze języka niemieckiego nie mogą wejść na teren obiektu.

Dyrektor kąpieliska podał, że powodem tej reguły są względy bezpieczeństwa i konieczność zrozumienia regulaminu przez odwiedzających.

Reguła została wprowadzona po sytuacji, gdy dziecko znalazło się w niebezpiecznej sytuacji w wodzie

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Dyrektor kąpieliska Heidebad w niemieckim Halle - Mathias Nobel - przekazał, że na terenie obiektu wprowadzono przepis zabraniający wstępu osobom nieposiadającym wystarczającej znajomości języka niemieckiego.

Jak donosi agencja dpa, zmianę w regulaminie wyjaśniono względami bezpieczeństwa, ponieważ goście muszą rozumieć obowiązujący regulamin.

Nowa reguła obowiązuje na kąpielisku od paru dni. Dopełniają ją tablice informacyjne rozmieszczone na jego terenie. Do tej pory z powodu zasady wstępu odmówiono pojedynczym osobom.

Niemcy wprowadzili na kąpielisku nietypową zasadę. "Musimy mieć pewność"

- Musimy mieć pewność, że odwiedzający rozumieją nasz regulamin, i być na tyle konsekwentni, by móc zagwarantować bezpieczeństwo gości - powiedział dyrektor kąpieliska. Jak wyjaśnił, jeśli przy wejściu okaże się, że ktoś ma problem ze zrozumieniem, decyzja o tym, jak postąpić, zapada w każdym przypadku z osobna.

- Chodzi przede wszystkim o to, by goście wiedzieli, jak należy zachowywać się nad wodą - podkreślił.

Niektóre niemieckie media opisały nową regułę jako kontrowersyjną. Dyrektor przyznał, że spotkał się z krytyką, ale kąpielisko pozostaje konsekwentne.

Jak wyjaśnił, bezpośrednim powodem nowej reguły było zdarzenie z ubiegłego tygodnia. Ratownik musiał wówczas wyciągnąć z wody małe dziecko, które znalazło się w zbyt głębokim miejscu.

- To jezioro ma miejscami nawet 13 metrów głębokości. To po prostu niebezpieczne - zaznaczył Nobel.

Według dyrektora zwłaszcza dzieci muszą rozumieć, jak zachować się nad wodą, i pozostawać pod opieką osób, które również to wiedzą. Ratownicy powinni mieć także jak porozumiewać się z gośćmi.

- Jeśli na przykład przychodzi grupa, w której nie ma ani jednej osoby wystarczająco rozumiejącej niemiecki, to u mnie i mojego zespołu pojawiają się obawy - powiedział Nobel. Jak dodał, dzięki zasadzie chce też odciążyć ratowników.

Portal dodał, że to pierwszy raz w przypadku niemieckich kąpielisk, kiedy taki wymóg językowy postawiono.

Źródło: dpa





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