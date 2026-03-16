W skrócie Napoleon Beccera, kandydat centrowej Partii Pracowników i Przedsiębiorców na prezydenta Peru, zginął w niedzielę w wypadku samochodowym.

Rodzina Beccery podejrzewa, że śmierć mogła być wynikiem zamachu i domaga się szczegółowego śledztwa.

W wyborach prezydenckich zaplanowanych na 12 kwietnia wystartuje ponad 30 kandydatów, a głównymi faworytami są Rafael López Aliaga, Keiko Fujimori, Alfonso López-Chau oraz Carlos Álvarez.

Więcej ważnych informacji znajdziesz na stronie głównej Interii

Jak przekazała w komunikacie peruwiańska państwowa komisja wyborcza (JNE), polityk zginął w następstwie odniesionych obrażeń podczas podróży na spotkanie ze swoimi sympatykami.

Kierownictwo JNE sprecyzowało, że w wypadku samochodowym, na skutek którego zginął Napoleon Beccera, "obrażenia odniosły też inne osoby".

Śmierć polityka potwierdziła w niedzielę wieczorem Emily Silva, członkini komitetu wyborczego Beccery, precyzując, że do wypadku doszło w gminie Pilpichaca, w prowincji Huancavelica, w środkowym Peru.

Burmistrz gminy Pilpichaca Balvin Huamani w rozmowie z radiem RPP poinformował, że kandydat na urząd prezydenta zmarł już po przetransportowaniu go do placówki medycznej z powodu licznych obrażeń. Sprecyzował, że auto polityka z nieznanych jeszcze przyczyn zjechało z trasy wpadając do przydrożnego rowu.

Huamani dodał, że w niedzielnym wypadku ranne zostały jeszcze trzy inne osoby. Stan zdrowia dwóch z nich określił mianem "ciężkiego".

Brat zmarłego polityka Walter Becerra poinformował, że rodzina będzie domagać się przeprowadzenia szczegółowego śledztwa w sprawie, ponieważ podejrzewa, że śmierć Napoleona Beccery mogła nie być wypadkiem. - Kilka dni wcześniej mój brat Napoleon powiedział mi, że słyszał o planach zamachu na niego. Nie powiedział nam, kto miał to zrobić, ale podejrzewamy, że to była próba zamachu - powiedział w rozmowie z radiem RPP.

Wybory prezydenckie w Peru odbędą się 12 kwietnia. Startuje w nich ponad 30 kandydatów. Według sondaży głównymi faworytami są: Rafael López Aliaga (Odrodzenie Ludowe), Keiko Fujimori (Siła Ludowa), Alfonso López-Chau (Teraz Naród) oraz Carlos Álvarez (Kraj dla Wszystkich).

Sejm wybrał sędziów do TK. Gawkowski w ''Gościu Wydarzeń'': Dlaczego jest dyskusja, że wybraliśmy takim samym trybem, jakim wybierał PiS? Polsat News Polsat News