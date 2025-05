Kandydat na ambasadora USA reaguje na medialne doniesienia. "Fake news"

"To jest całkowity fake news. Nie 'odwiedzałem Polski'; nie 'doradzałem opozycyjnym' kandydatom" - podkreślił kandydat na ambasadora USA w Polsce Thomas Rose. W tych słowach odniósł się on do publikacji polskich mediów, które kilka dni temu podawały, że Rose rzekomo odwiedził nasz kraj. Podczas wizyty miał spotkać się z politykami opozycji.