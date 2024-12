Jak pisze "Wall Street Journal", stronnicy prezydenta elekta są coraz bardziej przekonani, że kandydatura Hegsetha może nie przetrwać dalszego prześwietlania jego życiorysu. Odkąd Trump ogłosił, że zamierza nominować go na szefa resortu obrony, na jaw wyszły m.in. zatuszowany przez niego przypadek oskarżenia o napaść seksualną (miał zapłacić kobiecie, która go o to oskarżyła), a także historie niestosownych zachowań, nieprawidłowości finansowych i przypadków nietrzeźwości podczas pracy, przez co miał zostać zmuszony do odejścia z roli szefa organizacji zajmujących się prawami weteranów.

Reklama