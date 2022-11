Kanclerz Sprawiedliwości: Premier Marin nie zaniedbała swoich obowiązków bawiąc się na imprezach

Nie ma powodów, by podejrzewać, że premier Sanna Marin naruszyła prawo albo zaniedbała swoje obowiązki służbowe - ocenił Kanclerz Sprawiedliwości Finlandii. Urzędnik rozpatrzył liczne skargi złożone w związku z "ostrym" imprezowaniem polityk, co ujawniono na nagraniach, które trafiły do sieci.

Zdjęcie Premier Finlandii Sanna Marin / Markku Ulander/Lehtikuva Oy / East News