Olaf Scholz twierdzi, że niektóre kraje i niektórzy przywódcy muszą wciąż rozmawiać z Władimirem Putinem.

Kanclerz Niemiec zaznaczył, że rozmowy z prezydentem Rosji muszą być jasne.

- Mówię mu to samo, co teraz powiedziałem pani - że nie będzie narzuconego pokoju, a myślenie, że można rabować ziemię i mieć nadzieję, że czasy się zmienią i wszystko wróci do normy, jest błędem - odpowiedział reporterce.

Scholz: Dostawy niemieckiego sprzętu dotrą na czas

Szef niemieckiego rządu wzywa Władimira Putina do wycofania swoich wojsk z Ukrainy i osiągnięcia porozumienia.

Reklama

Według Olafa Scholza, obiecane przez Niemcy dostawy ciężkiej broni dotrą na czas, aby wesprzeć Ukrainę w walce o Donbas.

- Przemysł pracuje nad zapewnieniem możliwości dostarczenia sprzętu. Konieczne jest jednak, aby ukraińscy żołnierze byli szkoleni w zakresie nowoczesnych systemów, ponieważ bez tego nie można używać broni - podsumował.