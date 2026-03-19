Kanclerz Niemiec reaguje na słowa Trumpa. "Jestem wdzięczny"

Marcin Jan Orłowski, Krzysztof Ryncarz

Podczas trwającego w Brukseli posiedzenia Rady Europejskiej, kanclerz Friedrich Merz odniósł się do najnowszych deklaracji płynących z Waszyngtonu. Szef niemieckiego rządu z zadowoleniem przyjął sygnał prezydenta USA Donalda Trumpa o gotowości do zakończenia działań zbrojnych w Iranie, wskazując jednocześnie na twarde warunki, jakie muszą zostać spełnione, by proces pokojowy stał się realny.

Kanclerz Friedrich Merz o zaangażowaniu Niemiec w konflikt na Bliskim Wschodzie

W skrócie

  • Kanclerz Niemiec wyraził uznanie dla deklaracji prezydenta USA Donalda Trumpa o gotowości zakończenia działań zbrojnych w Iranie, wskazując na warunki takie jak rezygnacja Iranu z programu jądrowego i zaprzestanie wspierania terroryzmu.
  • Friedrich Merz odrzucił możliwość wojskowego zaangażowania Niemiec w operację 'Epic Fury', deklarując gotowość udziału w stabilizacji regionu po zakończeniu walk.
  • Kanclerz Niemiec zaapelował do przywódców UE o przyspieszenie reform gospodarczych, podkreślając znaczenie silnej gospodarki dla pozycji Europy i bezpieczeństwa energetycznego.
- Jestem niezwykle wdzięczny prezydentowi USA za sygnał, który wysłał wczoraj wieczorem, że jest gotowy zakończyć walki - powiedział szef niemieckiego rządu.

Kanclerz Merz podkreślił, że ewentualne zakończenie konfliktu jest ściśle powiązane z żądaniami administracji Trumpa wobec Teheranu. Według relacji kanclerza, fundamentem porozumienia mają być: całkowita rezygnacja Iranu z programu jądrowego, zaprzestanie wspierania terroryzmu przez irański reżim i otwartość na bezpośrednie negocjacje.

- Jeśli to wszystko będzie możliwe, to zmierzamy w dobrym kierunku - ocenił kanclerz, zaznaczając, że obecny konflikt jest główną przyczyną gwałtownych skoków cen energii uderzających w europejskich konsumentów.

Atak na Iran. Niemiecka pomoc dopiero po wstrzymaniu walk

Friedrich Merz kategorycznie odrzucił możliwość wojskowego zaangażowania Niemiec w trwającą fazę operacji "Epic Fury". Zadeklarował jednak, że Berlin jest gotowy odegrać kluczową rolę w stabilizacji regionu, jednak zaznaczył, że "będzie to możliwe dopiero wówczas, gdy ucichną strzały".

    Jednocześnie kanclerz Niemiec zapewnił, że jego kraj m.in. chce uczestniczyć w utrzymaniu drożności szlaków handlowych. - Nie zrobimy tego jednak w trakcie trwających działań wojennych - zaznaczył Merz.

    Kanclerz Niemiec wezwał również przywódców UE do przyspieszenia reform gospodarczych. W jego ocenie tylko silna, innowacyjna gospodarka pozwoli Europie utrzymać pozycję globalną i zapewnić bezpieczeństwo energetyczne oraz obronne.

    - Chodzi o to, aby Europa utrzymała swoją pozycję w tym coraz trudniejszym świecie oraz o to, abyśmy mogli dotrzymać kroku - zarówno jeśli chodzi o nasze zdolności obronne, jak też o nasze zaopatrzenie w energię. A to wszystko jest możliwe tylko dzięki silnej gospodarce. W tym zakresie musimy dziś zrobić duży krok naprzód - skwitował.

