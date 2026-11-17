16 listopada odbyła się jubileuszowa gala z okazji 120-lecia Stowarzyszenia Prasy Zagranicznej (VAP), której honorowym gościem był kanclerz Niemiec, Friedrich Merz. Gospodarzem uroczystości w Berlinie był Tomasz Lejman - wieloletni korespondent Interii i Polsat News. W kwietniu tego roku stanął na czele tej organizacji.

Friedrich Merz: Patrzyli na nas z nienawiścią, ze wstrętem

- Po wojnie, gdy duża część świata patrzyła na Niemcy z nienawiścią, ze wstrętem, a co najmniej z najgłębszą nieufnością, to korespondenci w Niemczech swoimi relacjami dawali naszym sąsiadom i światu zróżnicowany obraz Niemców i jeszcze młodej Republiki Federalnej. To państwo swoją pracą kształtują, co świat i nasi sąsiedzi myślą o nas, Niemcach. To, o czym państwo piszą, i to, jak to państwo wyjaśniają, ma wpływ na obraz Niemiec u naszych sąsiadów: Francuzów, Polaków, Włochów, Brytyjczyków, Brazylijczyków, Argentyńczyków, Australijczyków, Amerykanów... - przemawiał w poniedziałkowy wieczór Friedrich Merz z okazji jubileuszowej gali Stowarzyszenia Prasy Zagranicznej.

W Domu Federalnej Konferencji Prasowej zebrali się czołowi przedstawiciele niemieckiej polityki, dyplomacji oraz akredytowani korespondenci.

Friedrich Merz: Zagraniczni dziennikarze budują życzliwszy obraz Niemiec

Kanclerz Niemiec wspomniał m.in. o Austriaku Paulu Goldmannie, który założył obchodzące jubileusz stowarzyszenie także po to, by przeciwstawić się cesarskiej cenzurze. Mówił o Dorothy Thompson, która w 1934 roku jako jedna z pierwszych została wydalona z kraju. Przywołał Williama L. Shirera, który napisał "Dziennik berliński" - książkę o upadku III Rzeszy.

- To oni byli kronikarzami naszej historii, historykami swoich czasów. To, co pisali o Niemczech, wpływało na decyzje polityczne w czasie wojny i zaraz po niej - przemawiał Merz. - Obraz Niemiec, który widuję w mediach zagranicznych, jest wyraźnie życzliwszy niż ten kreślony przez media niemieckie.

W dalszej części wystąpienia kanclerz Niemiec odniósł się do wyzwań geopolitycznych i bezpieczeństwa w Europie. Podkreślił, że epoka tak zwanej "dywidendy pokoju" definitywnie dobiegła końca, a Niemcy muszą wziąć na siebie większą odpowiedzialność za stabilność kontynentu.

Kanclerz Niemiec zaapelował również do dziennikarzy o weryfikację faktów, obiektywizm i pełnienie roli "międzykulturowych tłumaczy", którzy będą stać na straży prawdy w świecie dezinformacji.

- Dzisiaj przebijają się treści krzykliwe, polaryzujące i coraz mniej kierujące się prawdomównością i rzetelnością. Będziemy potrzebować państwa pomocy w weryfikacji faktów i dogłębnym researchu - głosił Merz.

Tomasz Lejman: Przedstawiamy Niemcy światu

Wybrany w kwietniu na prezesa stowarzyszenia Tomasz Lejman rozpoczął swoje przemówienie, nawiązując do różnorodności językowej organizacji. Wspomniał, że tak było od początku - grupa została założona w kawiarni przez siedem osób z różnych krajów. Mówił także, że pomimo presji, deportacji i inwigilacji ze strony gestapo stowarzyszenie zawsze wspierało swoich członków i pozostawało niezależne.

Lejman wskazał też, jak bardzo zmienił się charakter pracy korespondenta na przestrzeni ostatnich dekad. Przypomniał czasy sprzed 30 lat, gdy dziennikarz wysyłał jeden materiał dziennie faksem lub drogim łączem satelitarnym. - Dziś nasza historia jest publikowana w Tokio, Brukseli i Waszyngtonie, zanim mówca w Bundestagu zdąży wrócić na swoje miejsce.

- Jesteśmy najlepszą gwarancją, że obraz Niemiec na świecie nie jest zniekształcony. I wyjaśniamy, jak ten kraj działa - mówił Lejman.

Korespondent Polsat News i Interii przywołał motto stowarzyszenia: "We bring Germany to the world" (Przedstawiamy Niemcy światu). - To nie jest hasło reklamowe. To nasza codzienna praca.

Szef VAP stanowczo sprzeciwił się bagatelizowaniu roli zagranicznych mediów przez lokalnych polityków. Przytoczył sytuację z niedawnej kampanii przed wyborami do jednego z niemieckich landtagów, gdy usłyszał od urzędników odpowiedzialnych za kontakty z mediami, że prasa zagraniczna "nie jest w tym momencie priorytetem", że bardziej liczy się kampania wyborcza.

- Właśnie w tym kraju związkowym mieszka około 40 tysięcy osób z Polski. Pracują tam. Płacą tam podatki. Wielu ma niemiecki paszport. I głosują. Pytam więc państwa: czy kilkadziesiąt tysięcy głosów może przesądzić o wyniku wyborów do landtagu? Uważam, że tak. A ci ludzie oglądają nie tylko niemieckie wiadomości. Oglądają też nasze. I nie dotyczy to tylko Polaków. W Niemczech mieszkają przedstawiciele około 200 narodów - wskazywał Tomasz Lejman.

Tomasz Lejman przy mównicy z okazj jubileuszu Stowarzyszenia Prasy Zagranicznej w Niemczech Tomasz Lejman materiały prasowe

120 lat tradycji Stowarzyszenia Prasy Zagranicznej w Niemczech

VAP powstał w Berlinie 30 czerwca 1906 roku. Założyli go korespondenci z siedmiu krajów, wśród nich Austriak Paul Goldmann z wiedeńskiej "Neue Freie Presse". Na początku stowarzyszenie liczyło 34 członków.

W latach 20. Berlin był jedną ze światowych stolic prasy, a w 1933 roku ówczesny przewodniczący VAP, Amerykanin Edgar Mowrer, otrzymał Nagrodę Pulitzera za relacje z Niemiec. Po przejęciu władzy przez nazistów korespondentów inwigilowano i wydalano z kraju. Po wojnie stowarzyszenie reaktywowano w 1951 roku w Bonn, ówczesnej stolicy RFN. Dziś działa w Berlinie.

Najważniejszym zadaniem VAP jest zapewnienie zagranicznym dziennikarzom bezpośredniego dostępu do najważniejszych źródeł informacji w Niemczech - w polityce, gospodarce, nauce, kulturze i życiu społecznym.

Stowarzyszenie chce być nowoczesną siecią kontaktów dla dziennikarzy: miejscem szybkiej wymiany informacji, wzajemnej pomocy i współpracy między redakcjami z różnych krajów. W planach są m.in. wspólne wywiady z czołowymi politykami, które trafiają jednocześnie do odbiorców w dziesiątkach państw.

Martyna Suska

Współpraca: Tomasz Lejman



