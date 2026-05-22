W skrócie Rosja nasila kampanię hybrydową wymierzoną w Friedricha Merza i jego rząd, chcąc wpłynąć na sytuację polityczną przed wyborami regionalnymi w Niemczech.

Działania Kremla obejmują zarówno bezpośrednie decyzje dotyczące Niemiec, jak wstrzymanie dostaw kazachskiej ropy, jak i kampanię propagandową podważającą autorytet kanclerza.

Eksperci z Polisphere odnotowali wzrost liczby krytycznych artykułów w prokremlowskich mediach, gdzie Merz i jego koalicja są przedstawiani jako przeszkoda dla pokoju i dobrobytu.

Zdaniem dziennikarzy Politico, którzy przeanalizowali obecną sytuację polityczną kanclerza Niemiec i jego rządu, Kreml stara się w ostatnich tygodniach podważać autorytet Friedricha Merza.

Jednocześnie prowadzone są działania, które mają wzmocnić pozycję sił prorosyjskich, mogących odnieść sukces w zbliżających się wyborach regionalnych.

Kreml prowadzi jednocześnie dwie kampanie, jedną otwarcie wymierzoną w niemiecki rząd, a drugą bardziej subtelną, propagandową.

Niemcy. Kreml uderza w kanclerza Friedricha Merza

W przypadku wspomnianej pierwszej kampanii mowa o decyzjach Władimira Putina, które dotyczą bezpośrednio Niemiec. Rosyjski przywódca zdecydował m.in. o wstrzymaniu dostaw kazachskiej ropy.

Jednocześnie trwają także działania podprogowe. Przykładem takowych jest próba podzielenia niemieckiej opinii publicznej stwierdzeniami o Gerhardzie Schroederze jako potencjalnym negocjatorze z Rosją.

"Strategia Putina polega na wykorzystywaniu słabości politycznych Merza, zwłaszcza niezadowoleniu Niemców ze stanu gospodarki, a także pogłębieniu rozbieżności w kwestii wojskowego wsparcia Berlina dla Ukrainy" - zauważają analitycy.

Kremlowska propaganda stara się budować opinię o Merzu jako polityku nieskutecznym.

Kremlowska propaganda przeciwko niemieckim władzom

Działaniom rosyjskiej machiny propagandowej, która wymierzona została w Merza i jego rząd, przyjrzeli się eksperci berlińskiego think tanku Polisphere. Z ich analizy wynika, że w ostatnim czasie liczba artykułów krytycznych wobec kanclerza Niemiec, opublikowanych w niemieckojęzycznej odnodze prokremlowskiej sieci "Prawda", wzrosła o 25 proc. w porównaniu z początkiem roku.

"Kreml przedstawia Merza i jego koalicję jako przeszkodę dla pokoju w Europie i dobrobytu w Niemczech, podczas gdy potencjalny rząd partii Alternatywa dla Niemiec jest Moskwie nazywany 'rozwiązaniem'" - podkreślono.

Źródła: Politico, Polisphere





