W skrócie Kanclerz Niemiec Friedrich Merz odwiedził konferencję klimatyczną COP30 w Belém, co spotkało się z mieszanymi reakcjami.

Wypowiedź Merza o tym, że nikt z niemieckich dziennikarzy nie chciałby zostać w Belém, wywołała oburzenie w Brazylii, ale przeszła bez większego echa w Niemczech.

Prezydent Brazylii Luiz Inácio Lula da Silva odpowiedział na słowa Merza z dystansem i humorem, podkreślając atuty swojego kraju.

To dobry zwyczaj, że szefowie rządów Niemiec, choćby na krótko, ale przyjeżdżają na konferencje klimatyczne ONZ.

Robili tak i Olaf Scholz, i jego poprzedniczkaAngela Merkel, i obecny kanclerz Friedrich Merz. Dlatego w piątek, 12 dni temu, poleciał do Belém, miasta w północnej Brazylii nad Amazonką, gdzie trwa tegoroczna konferencja klimatyczna COP30. Tylko na kilka godzin, ale jednak, i mimo faktu, że w Niemczech zajmują go poważne problemy polityczne, np. spór o przyszłość emerytur.

"Kto z was chciałby tu zostać?"

Po powrocie z krótkiego pobytu w Brazylii - ponieważ konferencje klimatyczne leżą w gestii ministrów środowiska - Merz w czwartek wziął udział w konferencji nt. handlu w Berlinie. Tam, dość szczerze, opowiedział o swojej krótkiej podróży do Belém.

Powiedział m.in.: "Panie i panowie, mieszkamy w jednym z najpiękniejszych krajów świata. W ubiegłym tygodniu zapytałem dziennikarzy, którzy byli ze mną w Brazylii: Kto z was chciałby tu zostać? Nikt nie podniósł ręki. Wszyscy się cieszyli, że wróciliśmy do Niemiec, zwłaszcza z tego miejsca, w którym byliśmy".

Dobre intencje kanclerza?

Podczas tego wydarzenia Merz mówił również o licznych wyzwaniach przed niemieckim społeczeństwem: coraz bardziej niedostępnym systemie emerytalnym, rozpadającej się infrastrukturze i społecznej polaryzacji.

Następnie powiązał to z przelotnym wrażeniem, jakie wywarło na nim Belém, należące do najbiedniejszych miast w Brazylii.

Chciał tym porównaniem zasugerować, że Niemcy - mówiąc o własnych problemach - narzekają na swój kraj z bardzo uprzywilejowanej pozycji? Jeśli tak i słowa te były de facto skierowane do Niemców, udało mu się to tylko częściowo. Bo w Brazylii jego słowa zostały odebrane zupełnie inaczej, choć z pewnym opóźnieniem.

Oburzenie w Brazylii

Burmistrz Belém Igor Normando powiedział, że komentarz kanclerza jest przejawem "arogancji i uprzedzeń". Jego wypowiedź nie odzwierciedlała tego, co o mieście myśleli Niemcy, wyrażając na ulicach o Belém swój podziw - stwierdził poruszony burmistrz.

Z kolei portal Diário do Centro do Mundo nazwał wypowiedź Merza "oburzającym porównaniem". Jak zauważono, najwyraźniej kanclerz nie uznał Brazylii za dobre miejsce do życia.

W Niemczech praktycznie bez reakcji

Choć słowa kanclerza wywołały poruszenie w Brazylii, reakcja w Niemczech była raczej stonowana, mimo że niektóre gazety o nich pisały. Zwrócono również uwagę, że sam Merz kilka tygodni wcześniej trafił na pierwsze strony gazet w Niemczech podobnie nietaktowną uwagą.

Zapytany o skutki swojej twardej polityki migracyjnej, Merz odpowiedział, że rząd będzie nadal zwalczał nielegalną imigrację. Dodał, że wciąż wiele jest do zrobienia, "co widać po krajobrazie miejskim".

Wiele osób było zaskoczonych tym stwierdzeniem, a debata wokół "krajobrazu miejskiego" i tego, kogo lub co Merz mógł przez to rozumieć, zdominowała nagłówki na wiele dni. Jego późniejsza uwaga: "Zapytajcie swoje córki" nie poprawiła atmosfery.

Urząd Kanclerski o "wielkiej konferencji"

W odpowiedzi na pytanie DW rzecznik rządu stwierdził, że podczas wizyty Friedrich Merz mógł odbyć "produktywną i przyszłościową" rozmowę z prezydentem Brazylii Luizem Inácio Lulą da Silvą.

W oświadczeniu czytamy dalej: "Kanclerz wyraził ubolewanie, że z powodu ograniczeń czasowych nie miał możliwości udania się na kraniec Amazonii i lepiej poznać niesamowite piękno przyrody tego regionu".

Krótkie oświadczenie kończy się zapewnieniem: "Kanclerz z wielkim szacunkiem odnosi się do osiągnięcia, jakim była organizacja tak dużej międzynarodowej konferencji w Belém".

Prezydent Brazylii odpowiada z dystansem

Na konferencji klimatycznej ONZ w Brazylii Niemcy reprezentuje minister środowiska Carsten Schneider (SPD). Starał się on wywrzeć na swoich gospodarzach w Belém inne wrażenie.

Na początku tygodnia powiedział: "W weekend miałem okazję zapoznać się z Belém, tym wspaniałym miastem, i okolicami. Zobaczyłem ogromne zaangażowanie, wspaniałych ludzi, ale też dużo biedy". Nie jest jasne, czy Schneider chciał w ten sposób celowo ustawić się w opozycji do słów Merza.

Sam prezydent Brazylii Luiz Inácio Lula da Silva z humorem i lapidarnie odpowiedział na słowa kanclerza: "Merz powinien był pójść do baru w Belém, zatańczyć tam i spróbować lokalnej kuchni, bo wtedy zdałby sobie sprawę, że Berlin nie oferuje mu nawet 10 procent jakości, jaką dają stan Pará i miasto Belém".

