Kanclerz Austrii Karl Nehammer musi się tłumaczyć z kontrowersyjnych słów. Polityk został nagrany, kiedy mówił o problemie głodu wśród najmłodszych. - Co to znaczy, że w Austrii dziecko nie dostaje ciepłego posiłku? - pytał zgromadzonych. Chwilę później doradził biednym, aby udali się do restauracji McDonald's: "Hamburger kosztuje 1,40 euro, a jeśli kupię z frytkami to 3,50 euro".