W piątek Łotewskie Narodowe Siły Zbrojne poinformowały w komunikacie o zaginięciu kanadyjskiego żołnierza.

"Kanadyjskie Dowództwo Operacji Połączonych potwierdziło zaginięcie żołnierza kanadyjskich sił zbrojnych służącego w Łotwie. Trwają poszukiwania" - czytamy.

Nie ujawniono żadnych informacji dotyczących tożsamości wojskowego. Nie są znane też okoliczności jego zaginięcia, nie wiadomo czy wydarzyło się to podczas jego służby, czy w czasie wolnym.

Łotwa. Zaginął żołnierz z Kanady. Trwają poszukiwania

W poszukiwaniach udział biorą łotewscy żołnierze, funkcjonariusze policji, kanadyjska żandarmeria oraz członkowie wielonarodowej brygady NATO na Łotwie.

Zaznaczono, że działania są prowadzone "przy maksymalnym wsparciu i wykorzystaniu wszystkich dostępnych zasobów".

Rodzina została poinformowana o zaginięciu Kanadyjczyka

O zaginięciu poinformowana już została rodzina żołnierza. "Z szacunku dla prywatności rodziny i aby nie zakłócać śledztwa, nie podajemy w tej chwili żadnych dalszych szczegółów" - podano.

Aktualnie na Łotwie stacjonuje około dwóch tysięcy kanadyjskich żołnierzy. To największa zagraniczna misja sił zbrojnych tego państwa, która rozpoczęta została w 2014 roku, po zajęciu przez Federację Rosyjską Krymu.

