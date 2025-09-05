Kanadyjski żołnierz zaginął na Łotwie. Trwają poszukiwania

Artur Pokorski

Trwają poszukiwania kanadyjskiego żołnierza na Łotwie. W akcji bierze udział tamtejsza policja, wojsko, kanadyjska żandarmeria oraz stacjonujące tam siły NATO.

Łotewscy i kanadyjscy żołnierze podczas wspólnych ćwiczeń
Łotewscy i kanadyjscy żołnierze podczas wspólnych ćwiczeńILMARS ZNOTINSAFP

W piątek Łotewskie Narodowe Siły Zbrojne poinformowały w komunikacie o zaginięciu kanadyjskiego żołnierza.

"Kanadyjskie Dowództwo Operacji Połączonych potwierdziło zaginięcie żołnierza kanadyjskich sił zbrojnych służącego w Łotwie. Trwają poszukiwania" - czytamy.

Nie ujawniono żadnych informacji dotyczących tożsamości wojskowego. Nie są znane też okoliczności jego zaginięcia, nie wiadomo czy wydarzyło się to podczas jego służby, czy w czasie wolnym.

Łotwa. Zaginął żołnierz z Kanady. Trwają poszukiwania

W poszukiwaniach udział biorą łotewscy żołnierze, funkcjonariusze policji, kanadyjska żandarmeria oraz członkowie wielonarodowej brygady NATO na Łotwie.

    Zaznaczono, że działania są prowadzone "przy maksymalnym wsparciu i wykorzystaniu wszystkich dostępnych zasobów".

    Rodzina została poinformowana o zaginięciu Kanadyjczyka

    O zaginięciu poinformowana już została rodzina żołnierza. "Z szacunku dla prywatności rodziny i aby nie zakłócać śledztwa, nie podajemy w tej chwili żadnych dalszych szczegółów" - podano.

      Aktualnie na Łotwie stacjonuje około dwóch tysięcy kanadyjskich żołnierzy. To największa zagraniczna misja sił zbrojnych tego państwa, która rozpoczęta została w 2014 roku, po zajęciu przez Federację Rosyjską Krymu.

