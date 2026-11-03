Kanadyjczycy oburzeni, Polska na pierwszych stronach gazet. Chodzi o TK

Dorota Hilger

Oprac.: Dorota Hilger

W Kanadzie rozgorzała dyskusja wokół polskiego sporu o Trybunał Konstytucyjny. Komentatorzy zauważają, że kwestia ta może wpłynąć na wynik wyborów parlamentarnych i odsunąć Polskę od UE. Przypominają także w tym kontekście opinię KE, TSUE oraz apel biskupów.

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Mapa Kanady. Obok brama Trybunału Konstytucyjnego
Kanada. Fala komentarzy w mediach i sieci. Chodzi o Trybunał KonstytucyjnyMapTiler / Mateusz WlodarczykAgencja FORUM

W skrócie

  • Kanadyjski dziennikarz John Mazerolle ocenia, że spór wokół Trybunału Konstytucyjnego może wpłynąć na wynik przyszłorocznych wyborów parlamentarnych w Polsce.
  • Komisja Europejska oficjalnie poparła stanowisko premiera Donalda Tuska i wezwała prezydenta Karola Nawrockiego do uznania nominacji sędziów Trybunału Konstytucyjnego.
  • Kanadyjskie media przytaczają wyrok TSUE, wedle którego zmiany w sądownictwie po 2015 roku podważyły niezależność Trybunału Konstytucyjnego.
  • Portal Catholic Register odnotował apel polskich biskupów, którzy ostrzegają przed głębokim kryzysem państwa i wzywają do poszanowania zasad praworządności.
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W 2027 roku w Polsce odbędą się wybory parlamentarne, a proeuropejska koalicja rządząca będzie stawać naprzeciw "kilku skrajnie prawicowych partii, które wspierają stanowisko prezydenta" - napisał John Mazerolle, autor poniedziałkowej analizy na stronie CBC.

Dziennikarz podkreślił, że sprawa TK "może mieć znaczący wpływ na przyszłoroczne wybory parlamentarne i potencjalnie odepchnąć Polskę od europejskiego mainstreamu oraz przybliżyć ją do amerykańskiego prezydenta Donalda Trumpa".

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"PiS drastycznie przekształcił system sądowniczy w kraju po wygraniu wyborów w 2015 r., w tym tworząc polityczną kontrolę nad najwyższymi sądami, takimi jak Trybunał Konstytucyjny i Sąd Najwyższy" - podkreślił dziennikarz CBC.

Zwrócił też uwagę, że Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej orzekł w grudniu ub.r., że TK nie jest "niezależny i bezstronny" i przypomniał, że zmiany w sądownictwie prowadzone przez PiS po 2015 r. kosztowały Polskę "miliardy euro w funduszach".

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Publiczny francuskojęzyczny nadawca Radio-Canada cytował depeszę AFP opisującą sześć najważniejszych wyznaczników sporu o TK, w której przypomniano, że po 2015 "nominacje w TK stały się znacząco polityczne, co nie pozwala gwarantować jego niezależności".

Dziennik "Le Devoir" cytował inną depeszę AFP, która przypomniała, że w sobotę Komisja Europejska stanęła po stronie premiera Donalda Tuska i wezwała prezydenta Karola Nawrockiego do uznania nominacji sędziów TK.

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Portal katolickiej diecezji Toronto "Catholic Register" opisując wydarzenia w Polsce zauważył sobotni apel biskupów polskich o szacunek dla praworządności i ostrzeżenia przed "głębokim kryzysem państwa".

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Dyskusja toczy się też między kanadyjskimi autorami wpisów na X. Michelle Ferreri, do ub.r. znana parlamentarzystka Partii Konserwatywnej, napisała w weekend na X, że "jedna strona chce globalizmu i nowego porządku świata, druga chce wolności i niezależności.

"Kanada idzie w dół tą samą ścieżką" - stwierdziła. Do tego dodała wypowiedź europosła PiS Dominika Tarczyńskiego w języku angielskim, mówiącego że "oni są pod wpływem Niemiec".

Polityczce replikował publicysta konserwatywno-centrowego dziennika "The Globe and Mail" Andrew Coyne pisząc, że Ferreri "popiera populistyczną prawicę w konstytucyjnej debacie w Polsce, stronę, której sprzyja Rosja".

Zwrócił też uwagę w innym komentarzu, że "niektóre części prawicy w Kanadzie zmierzają w stronę bardzo dziwnej i paranoicznej, antyeuropejskiej króliczej nory".

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