Kanada wybiera nowy parlament. Donald Trump apeluje

W dniu wyborów parlamentarnych w Kanadzie prezydent USA Donald Trump zaapelował do głosujących, by wybrali człowieka, który miałby "siłę i mądrość", aby przyłączyć kraj do Stanów Zjednoczonych. Przywódca podkreślił, że Ameryka nie może już dłużej "subsydiować" Kanady.