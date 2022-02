"Wzywam wszystkich Kanadyjczyków znajdujących się na Ukrainie do uczynienia wszystkiego co niezbędne, by niezwłocznie wyjechać. Od pierwszego lutego przekonywaliśmy Kanadyjczyków, by unikali wszelkich podróży na Ukrainę ze względu na rosyjskie zagrożenie i ryzyko konfliktu zbrojnego. Prosiliśmy również znajdujących się na Ukrainie Kanadyjczyków, by wyjechali, dopóki są dostępne komercyjne środki transportu" - przekazała w piątek w komunikacie minister spraw zagranicznych Kanady Mélanie Joly.

Dodała, że na Ukrainie pozostają kanadyjscy dyplomaci i personel konsularny, którzy nadal będą udzielać niezbędnej pomocy Kanadyjczykom, ale "zdolność do niesienia pomocy może zostać poważnie ograniczona".

Reklama

Ambasada Kanady w Kijowie

W ostatnim dniu stycznia br. kanadyjski MSZ poinformował, że Kanada wycofuje z ambasady w Kijowie pracowników, którzy nie pełnią priorytetowych funkcji oraz pozostające jeszcze na Ukrainie rodziny dyplomatów.

Personel ambasady w Kijowie miał natomiast zostać wzmocniony o ekspertów w dziedzinach takich jak reforma sektora bezpieczeństwa, zarządzanie w sytuacjach konfliktu, reformy demokratyczne, serwis konsularny i dyplomacja. Już wcześniej rząd Kanady wycofał z Ukrainy rodziny swoich dyplomatów ze względu na rosnące napięcie w związku z działaniami Rosji.

Kanada ma na Ukrainie wojskową misję szkoleniową w ramach operacji UNIFIER i pod koniec stycznia br. została ona przedłużona do końca marca 2025 r. Kanada przekazuje Ukrainie sprzęt wojskowy, w tym systemy wywiadowcze, a także środki ochrony osobistej dla żołnierzy.

Kanada uznała niepodległość Ukrainy 30 lat temu.