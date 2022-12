Kanada: Samoloty utknęły na lotnisku w Vancouver przez opady śniegu

Oprac.: Mateusz Stelmaszczyk Świat

Intensywne opady śniegu, sięgające 30 cm na wyspie Vancouver i sąsiednich rejonach tej części Kolumbii Brytyjskiej, zablokowały we wtorek lotnisko w Vancouver i utrudniły korzystanie z transportu. Władze wezwały mieszkańców do pozostania w domach. Synoptycy mówią, że to największe opady śniegu od ponad dekady. Miejscami odnotowano temperaturę do minus 46 st. C.

Zdjęcie Kanada: Lotnisko w Vancouver sparaliżowane przez śnieg / Darryl Dyck/Associated Press / East News