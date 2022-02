Blokady dróg organizowane przez protestujących przeciwko wymogowi szczepień dla kierowców ciężarówek przekraczających kanadyjsko-amerykańską granicę zaczynają wywierać negatywny wpływ na gospodarkę - ostrzegli w środę ministrowie rządu Kanady.

Na Ambassador Bridge, moście łączącym miasto Windsor w prowincji Ontario z amerykańskim Detroit, ruch od trzech dni blokuje od 50 do 75 samochodów i ok. 100 demonstrantów, a służby graniczne kierują samochody na inny most, w Sarnii. Tam oczekiwanie na przekroczenie granicy trwa obecnie około cztery godziny - relacjonowały kanadyjskie media.

Reklama

Kanada. Apel ministrów. "Olbrzymi wpływ na gospodarkę"

Minister ds. zarządzania kryzysowego Bill Blair przypomniał podczas konferencji prasowej, że przez Ambassador Bridge przewozi się około jednej czwartej całego kanadyjsko-amerykańskiego obrotu towarowego.

Minister transportu Omar Alghabra powiedział z kolei, że wkrótce w części prowincji Ontario może zabraknąć świeżych warzyw i owoców w sklepach, ponieważ to właśnie przez Ambassador Bridge transportowane są z USA te produkty.

Świat Kanada: Aresztowania, konfiskata paliwa. Stan wyjątkowy w Ottawie



- To już ma olbrzymi wpływ na kanadyjską gospodarkę i kanadyjskich pracowników (...) Widzieliśmy działania przestępcze, bandytyzm i inne obrzydliwe działania, których dopuszczali się wobec mieszkańców Ottawy. Teraz blokują autostrady - mówił minister Blair.

Premier Kanady Justin Trudeau powiedział w środę, że blokady są zagrożeniem dla miejsc pracy. Minister bezpieczeństwa publicznego Marco Mendicino zapytany w środę, co rząd federalny zamierza zrobić, by zakończyć protesty, odpowiedział, że zgodnie z prawem działania należą do rządów prowincji i władz lokalnych, a rząd federalny prowadzi z nimi konsultacje. Zapowiedział też wysłanie większej liczby policjantów.

Premier Ontario Doug Ford wezwał w opublikowanym w środę stanowisku do zakończenia "nielegalnej okupacji i blokad w Ontario".

Apel o zakończenie blokad

Kanadyjskie media cytowały również informacje płynące ze strony związków zawodowych, działających w przemyśle motoryzacyjnym, że np. w Windsorze część pracowników została odesłana do domu, ponieważ brakuje części do montażu.

We wspólnym liście około 80 kanadyjskich i amerykańskich izb handlowych, a także organizacji biznesowych i branżowych, zwróciło się we wtorek do rządu federalnego Kanady, rządów prowincji, administracji stanowej w USA oraz lokalnych władz do "niezwłocznego zakończenia" blokad w miejscowościach Windsor oraz w Coutts (na przejściu do Montany - red.). "Blokada na Ambassador Bridge jest atakiem na dobrostan naszych obywateli oraz firm, które ich zatrudniają" - napisano w komunikacie.

Również w środę pojawiły się komentarze ze strony władz USA. Rzeczniczka Białego Domu Jen Psaki powiedziała, jak cytowały kanadyjskie media, że prezydent Joe Biden bardzo uważnie obserwuje sytuację w Windsorze, ponieważ stwarza ona zagrożenie dla łańcuchów dostaw w przemyśle motoryzacyjnym.

Kanada a "Konwój wolności"

Protesty i blokady w ramach tzw. "Konwoju wolności" zaczęły się prawie dwa tygodnie temu w Ottawie, do protestów doszło też w miniony weekend m.in. w Toronto, Quebec City i Vancouver. Uczestnicy protestują przeciw obowiązkowi szczepień dla kierowców zawodowych przekraczających granicę z USA, wprowadzonemu przez rząd Kanady oraz przez USA, oraz innym obostrzeniom związanym z COVID-19 zarządzonym przez władze kanadyjskich prowincji. Według danych firm sektora transportowego ok. 90 proc. kanadyjskich kierowców zawodowych jest zaszczepionych.

W środę po południu policja w Ottawie opublikowała komunikat, przypominając, że stwarzanie przeszkód w przemieszczaniu się i korzystaniu z własności jest naruszeniem prawa, a uczestnicy protestów mogą zostać zatrzymani. "Wszelkie przedmioty związane z tym wykroczeniem, w tym samochody, mogą zostać zarekwirowane (...) a w razie wyroku skazującego mogą zostać skonfiskowane" - napisano w komunikacie ottawskiej policji. Wskazano też, że osoby skazane przez sąd w Kanadzie mogą stracić możliwość przekraczania granicy z USA.

Na przejściu w Coutts, na granicy z USA, rozpoczęła się interwencja policji, która na razie zapowiada mandaty za pozostawienie samochodów na drodze.