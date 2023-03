Kanada: Tragiczny finał rodzinnej kłótni. Zginęło dwóch policjantów

30-letni policjant został zapamiętany jako "filar społeczności i długoletni sędzia hokejowej ligi młodzieżowej" - wskazuje "The Guardian". Wraz z żoną mieli spodziewać się dziecka. Ryan był sanitariuszem zanim rozpoczął pracę w policji, która go pasjonowała. - To coś, czego nigdy nie zapomnę. Jego twarz rozświetlała się, gdy mówił o swojej pracy - stwierdził Darcy Carter z klubu sportowego Spruce Grove Minor Hockey Association.

Z kolei Jordana zapamiętano ze względu na jego dobroć. Jedna z kobiet powiedziała, że kiedy jechała podczas obfitych opadów śniegu w 2020 roku, 35-letni policjant zatrzymał ją, ponieważ miała zaśnieżony samochód. Mężczyzna nie dał jej mandatu, a pomógł w oczyszczeniu auta. - Wykonał swoją pracę i zrobił nawet więcej niż wchodziło w jego obowiązki - dodała.

Śmierć policjantów. Premier Kanady złożył kondolencje

Informacja o tragicznej śmierci policjantów na służbie dotarła do premiera Kanady Justina Trudeau, który złożył kondolencje na Twitterze. "Każdego dnia policjanci narażają się na niebezpieczeństwo, aby zapewnić ludziom bezpieczeństwo. Wiadomość, że dwóch funkcjonariuszy z policji w Edmonton zginęło na służbie przypomina nam o tej rzeczywistości. Przesyłam kondolencje bliskim i kolegom oficerów - jesteśmy tu dla was" - przekazał.