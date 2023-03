Amqui to licząca ok. 6 tys. miejscowość, 640 km na północny wschód od Montrealu. 38-letni mężczyzna wjechał w poniedziałek po południu w pieszych, zabijając na miejscu dwóch przechodniów, mężczyzn w wieku ok. 70 lat i ok. 60 lat, a następnie potrącił 9 osób. Wśród nich dwie mają poważne obrażenia i zostały przetransportowana samolotem do Quebec City. Lżej ranni otrzymali pomoc na miejscu.

Rzeczniczka prowincjonalnej policji sierż. Helene St-Pierre powiedziała, że dziewięć osób zostało rannych, w tym dwie, których obrażenia są uważane za poważne, 38-letni kierowca, mieszkający w okolicy, zgłosił się na policję i został aresztowany pod zarzutem popełnienia śmiertelnego potrącenia i ucieczki z miejsca przestępstwa, dodała.

Kierowca wjechał w pieszych. Trudeau dziękuje ratownikom

Premier Kanady Justin Trudeau wyraził współczucie mieszkańcom Amqui i podziękował ratownikom.