W skrócie Kanada oficjalnie złożyła wniosek o przystąpienie do Połączonych Sił Ekspedycyjnych, kierowanych przez Wielką Brytanię, w celu wzmocnienia współpracy wojskowej z Europą i zmniejszenia zależności od USA.

Premier Kanady spotkał się z premierem Wielkiej Brytanii, omawiając współpracę w dziedzinie bezpieczeństwa, przemysłu obronnego oraz innowacji technologicznych.

Prezydent USA Donald Trump zareagował na plany Kanady dotyczące zbliżenia z Europą, grożąc Unii Europejskiej wysokimi cłami i ograniczeniem handlu, jeśli uzna te działania za wymierzone w Stany Zjednoczone.

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Jak poinformowało biuro premiera Kanady, Carney spotkał się w środę z premierem Wielkiej Brytanii Andym Burnhamem. Politycy rozmawiali o współpracy obu państw w dziedzinie bezpieczeństwa i obronności.

- Premier Carney ogłosił, że Kanada formalnie złożyła wniosek o przystąpienie do Połączonych Sił Ekspedycyjnych i z zadowoleniem przyjął poparcie Wielkiej Brytanii dla udziału Kanady w tej ważnej inicjatywie - przekazano w komunikacie biura kanadyjskiego premiera.

Kanada chce dołączyć do Połączonych Sił Ekspedycyjnych

JEF to partnerstwo wojskowe szybkiego reagowania skupiające 10 państw NATO. Tworzą je Wielka Brytania, Dania, Estonia, Finlandia, Islandia, Łotwa, Litwa, Holandia, Norwegia i Szwecja.

Kanada jest już członkiem NATO, jednak - jak podaje Reuters - dąży obecnie do zacieśnienia współpracy wojskowej z państwami europejskimi i ograniczenia swojej zależności od Stanów Zjednoczonych.

Połączone Siły Ekspedycyjne powstały w 2014 roku. Wielka Brytania pełni w nich rolę państwa wiodącego. Struktura została zaprojektowana z myślą o szybkim reagowaniu wojskowym. Działa niezależnie od NATO, ale może wspierać operacje Sojuszu.

Kanada zacieśnia współpracę obronną z Wielką Brytanią

Podczas spotkania Carney i Burnham rozmawiali również o możliwościach współpracy przemysłowej w ramach Global Combat Air Programme (GCAP) - programu budowy samolotu bojowego nowej generacji. Kanada dołączyła do projektu w lipcu 2026 roku jako obserwator.

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Rozmowy dotyczyły także pogłębiania współpracy gospodarczej, w tym w obszarze technologii i bezpiecznego wykorzystania sztucznej inteligencji.

Trump grozi UE w sprawie Kanady. "Nałożę bardzo ciężkie cła"

Plany dalszego zbliżenia Kanady z Europą wywołały reakcję prezydenta USA Donalda Trumpa. Amerykański przywódca zagroził Unii Europejskiej wysokimi cłami, a nawet ograniczeniem handlu, jeśli uzna działania Wspólnoty za wymierzone w Stany Zjednoczone.

- Jeśli uznam, że to wrogi akt, nałożę bardzo poważne cła albo przestanę handlować z Europą w wielu kwestiach - powiedział Trump podczas rozmowy z dziennikarzami w Karolinie Północnej.

Prezydent USA określił możliwość zbliżenia Kanady z Unią Europejską jako "śmieszną", a Kanadę nazwał "okropnym partnerem handlowym".

- Jeśli Europa zrobi to ze złymi intencjami - jeśli to dobre intencje, to w porządku - ale jeśli stoją za tym złe intencje, nałożę bardzo ciężkie cła - zapowiedział.

Von der Leyen mówiła wcześniej o stworzeniu z Kanadą "przestrzeni wspólnego dobrobytu i bezpieczeństwa gospodarczego". Współpraca miałaby obejmować m.in. minerały krytyczne, przemysł obronny, sztuczną inteligencję, bezpieczeństwo energetyczne, technologie, przestrzeń kosmiczną oraz usługi finansowe.

Źródła: Reuters, PAP



