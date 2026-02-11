W skrócie Peter Magyar poinformował o możliwym opublikowaniu w sieci nagrania, dotyczącego jego życia intymnego.

Magyar oskarża Fidesz o prowadzenie "kampanii w stylu rosyjskim" i wykorzystanie potencjalnie sfałszowanych materiałów do szantażu.

Według sondażu Median więcej osób wskazuje Magyara jako odpowiedniego kandydata na premiera niż Viktora Orbana, choć Orban oceniany jest jako bardziej przygotowany na urząd.

Peter Magyar, najgroźniejszy rywal Viktora Orbana w walce o władzę w nadchodzących wyborach parlamentarnych, poinformował, że do dziennikarzy zaczął trafiać link do witryny, na której widać kadr z pokoju, gdzie na pierwszym planie znajduje się łóżko.

Ujęcie zostało zrobione prawdopodobnie z kamery podwieszonej na suficie.

Węgry. Peter Magyar: Kampania w stylu rosyjskim

Lider opozycyjnej partii TISZA w związku że sprawą opublikował we wtorek wieczorem wpis na platformie X, w którym przypomniał, że w środę mija rocznica jego wywiadu dla kanału Partizan.

"To oczywiście symboliczny dzień również dla Fideszu, bo właśnie wtedy pękła ich rzekomo niezachwiana władza" - stwierdził Magyar.

"Od dawna szantażują i grożą nagraniami wideo, kompromitacją i wygląda na to, że w rocznicę rozpoczną kampanię w stylu rosyjskim, która do tej pory wydawała się nie do pomyślenia" - stwierdził.

Lider opozycji przypuszcza, że jego polityczni oponenci "planują upublicznić nagranie, zarejestrowane sprzętem służb specjalnych i prawdopodobnie sfałszowane, na którym ja i moja ówczesna dziewczyna uprawiamy seks".

"Tak, jestem 45-letnim mężczyzną, prowadzę życie seksualne. Z dorosłą partnerką. Mam troje nieletnich dzieci, które są ewidentnie ignorowane przez ten nikczemny, 'przyjazny rodzinie' rząd" - napisał.

Węgry. Taśmy z liderem opozycji mają być tematem zastępczym

Zdaniem Magyara wypuszczenie taśmy ma być "zasłoną, która odwróci uwagę od sprawy fabryki w mieście God, która miała stwarzać zagrożenie dla jej pracowników i okolicznych mieszkańców".

Polityk podkreślił, że nie ulegnie. "Drodzy tchórze z Fideszu, możecie swobodnie ujawniać wszystko, fałszować, jak chcecie, nie ulegnę szantażowi ani groźbom. Ani węgierskiej mafii polityczno-ekonomicznej, ani członkom międzynarodowej sieci, która ją wspiera" - zaznaczył.

Wybory parlamentarne na Węgrzech. Rywalizacja TISZA - Fidesz

Wybory parlamentarne na Węgrzech zaplanowane są na 12 kwietnia. TISZA jest największym rywalem Fideszu w walce o władzę. Według sondaży spore szanse na sukces ma partia Magyara, która może po 16 latach odsunąć formację Orbana od władzy.

Interesujące dane przyniósł sondaż Median dla opozycyjnego "HVG". W badaniu tym zapytano ankietowanych o to, który z liderów wiodących sił politycznych - a więc TISZY i Fidesz, jest bardziej odpowiednim kandydatem na premiera. Ankietowani częściej wskazują na Petera Magyara (54 proc.) niż Viktora Orbana (46 proc.). Jednakże odsetek uważających Orbana za "w pełni odpowiedniego" jest blisko dwukrotnie wyższy niż w przypadku Magyara (31 proc. do 16 proc.).

Oznacza to, że chociaż lider TISZA ma łącznie liczniejszy elektorat "pozytywny", to jednak w przypadku Orbana ankietowani są bardziej przekonani o jego przygotowaniu do urzędu premiera.

To szczególnie ważne dla wyborców niezdecydowanych, którzy decyzję o przekazaniu swojego głosu podejmują w ostatniej chwili. W tym przypadku może zagrać przekonanie, że Orban jest już "sprawdzony", wszak funkcję premiera pełni łącznie 20 lat.

