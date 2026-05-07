W skrócie Agencja Associated Press informuje, że Rosja zintensyfikowała celowane zamachy na swoich przeciwników w Europie od czasu rozpoczęcia pełnowymiarowej wojny z Ukrainą.

Według pojawiających się informacji rosyjskie służby planowały i podejmowały działania na Litwie, w Niemczech oraz w Polsce, wymierzone zarówno w rosyjskich aktywistów, jak i obywateli innych państw wspierających Ukrainę.

Agencja Associated Press wskazuje, że od lutego 2022 roku przypisywanych Rosji jest 191 aktów sabotażu, podpaleń i działań dywersyjnych, do których wykorzystywani byli tzw. "tani podwykonawcy".

Rosyjskie służby są od dawna oskarżane o próby uciszania wrogów władz swojego kraju za granicą, ale kampania zabójstw celowanych nasiliła się, odkąd w 2022 r.Rosja, rządzona przez Władimira Putina, najechała Ukrainę - napisała agencja Associated Press w depeszy opartej na informacjach trzech źródeł w wywiadach różnych państw Zachodu.

Rosja wyznaczyła cele w Europie. "Z coraz większą zuchwałością"

Rozmówcy AP podkreślili, że działania rosyjskich służb z coraz większą zuchwałością wybierają cele, którymi stają się zarówno rosyjscy aktywiści żyjący na emigracji, jak i obywatele obcych państw wspierający Ukrainę.

Nie jest to przypadek ani zbieg okoliczności, istnieje polityczne przyzwolenie na takie działania - zaznaczył cytowany przez AP wysoki urzędnik zachodnich służb wywiadowczych.

Planowali ataki na Litwie, w Niemczech i w Polsce

W 2025 r. litewskie służby udaremniły spisek mający na celu zabicie zwolennika Ukrainy z tego państwa i drugi, w którym celem był rosyjski aktywista. W Niemczech funkcjonariusze zapobiegli zabójstwu Armina Pappergera, szefa niemieckiego koncernu zbrojeniowego Rheinmetall, który dostarcza broń Ukrainie, i ukraińskiego oficera - wyliczyła AP.

W czerwcu 2025 r. ówczesny minister spraw wewnętrznych Tomasz Siemoniak poinformował, że ABW aresztowała polskiego obywatela, który planował zamach na prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego i próbował nawiązać współpracę z rosyjskimi służbami. Mężczyzna chciał przeprowadzić atak na lotnisku w Rzeszowie.

Kampania zabójstw celowanych jest częścią szerszych działań Rosji mających osłabić państwa Europy, które wspierają Ukrainę - powiedzieli AP brytyjscy i litewscy informatorzy z kręgów bezpieczeństwa.

Rosja wyznacza "tanich podwykonawców". Prawie 200 aktów sabotażu

Według zachodnich służb od lutego 2022 r. doszło do 191 aktów sabotażu, podpaleń i innych działań dywersyjnych wiązanych z Rosją - dodała agencja.

AP zaznaczyła, że wielu sprawców to "tani podwykonawcy", działający zgodnie z poleceniami funkcjonariuszy rosyjskich agencji wywiadowczych.

Do najbardziej znanych przykładów zabójstw celowanych przeprowadzonych w ostatnich latach przez rosyjskie służby należy próba otrucia Siergieja Skripala w 2018 r. w brytyjskim Salisbury. To były oficer rosyjskiego wywiadu wojskowego GRU, który przekazywał informacje wywiadowi Wielkiej Brytanii. Zdaniem władz w Londynie atak przeprowadzili oficerowie GRU działający za przyzwoleniem władz Rosji, czemu Moskwa zaprzecza.

Rok później w parku w Berlinie zastrzelono byłego czeczeńskiego dowódcę Zelimchana Changoszwilego. Niemiecki sąd uznał, że zabójca, skazany na dożywocie, działał na zlecenie rosyjskich służb.

