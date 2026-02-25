W skrócie Viktor Orban wykorzystuje antyunijne i antyukraińskie nastroje, by wzmocnić swoją pozycję przed wyborami.

Peter Magyar i partia TISZA zdobywają rosnące poparcie w sondażach, wyprzedzając Fidesz.

74 proc. ankietowanych uważa trwającą kampanię wyborczą na Węgrzech za "ostrzejszą niż kiedykolwiek".

Na Węgrzech trwa zacięty bój o zwycięstwo w kwietniowych wyborach parlamentarnych. Sondaże wskazują na rosnącą przewagę lidera opozycji Petera Magyara i jego partii TISZA. Szef rządu Viktor Orban chce wrócić ze swoją formacją Fidesz na właściwe tory i rozpocząć skuteczny pościg za coraz silniejszym rywalem.

Viktor Orban walczy o poparcie. Chce wykorzystać antyunijne i antyukraińskie nastroje

Jak ocenia serwis Politico węgierski premier w walce o głosy rodaków próbuje wykorzystać antyeuropejską i antyukraińską politykę, usiłując przypisać Magyarowi działanie na niekorzyść państwa.

"Magyar zbudował swoją przewagę w sondażach dzięki laserowemu skupieniu na korupcji, złym zarządzaniu i kumoterstwie, które - jak twierdzi - definiowały 15 lat rządów Orbana" - twierdzą autorzy publikacji. Jak podkreślają, ostatnią rzeczą jakiej chce 44-letni europoseł jest zdefiniowanie go jako polityka proeuropejskiego i proukraińskiego.

Według Politico zaostrzenie działań wobec Kijowa i Brukseli jest taktyką Orbana na odrobienie strat na krajowym podwórku. Co ma być kluczowym powodem zapowiedzi rządu w Budapeszcie o blokowaniu 20. pakietu sankcji UE wobec Rosji oraz unijnej pożyczki dla Ukrainy o wartości 90 mld euro.

Węgry. Premier oskarża opozycję. "Celem jest chaos, niedobory paliwa i wyższe ceny przed wyborami"

Oficjalnie Orban domaga się od Kijowa wznowienia dostaw rurociągiem Przyjaźń, przez który na Węgry płynie rosyjska ropa. Infrastruktura została uszkodzona w trakcie jednego z ataków sił rosyjskich, a strona ukraińska twierdzi, że szkody cały czas nie zostały naprawione.

We wtorkowym wpisie Orban przekonywał, że "cała węgierska opozycja stanęła po stronie Ukrainy". "Jej celem jest chaos, niedobory paliwa i wyższe ceny przed wyborami. Stoi po stronie (Wołodymyra - red.) Zełenskiego, a nie narodu węgierskiego. Po czterech latach stawka jest jasna. W kwietniu Węgrzy muszą wybrać Fidesz" - zaapelował.

Partia TISZA została oskarżona przez Orbana o "haniebne milczenie" w tej sprawie. "Po wywołaniu konfliktu z Brukselą w sprawie Ukrainy, w tym tygodniu (Orban - red.) podniósł stawkę, oskarżając partię Tisza i Magyara o zdradę, o opowiedzenie się po stronie UE i Zełenskiego" - oceniło Politico.

"Zgodnie z Brukselą i Kijowem, zamiast rządu narodowego, (TISZA - red.) chce doprowadzić do władzy proukraiński rząd na Węgrzech. Dlatego nie bronią interesów narodu węgrskiego i Węgier" - przekonywał we wpisie na Facebooku szef rządu w Budapeszcie.

Stwierdził, że Magyar i jego ludzie doprowadzą państwowy sektor energetyczny do upadku i tylko oddanie głosu na Fidesz będzie "bezpiecznym wyborem".

Peter Magyar odpowiada. Wskazał m.in. na Polskę

W odpowiedzi Magyar nie bronił działań Brukseli ani Kijowa. Zamiast tego zarzucił rządowi Orbana nieudolne zarządzanie, które wywindowało ceny, wskazując, że Czesi, Bułgarzy czy Polacy płacą mniej za paliwo.

"Orban nie rządzi skutecznie i nie wykazuje zainteresowania stale pogarszającą się sytuacją obywateli czy przedsiębiorstw węgierskich. Zamiast tego wybiera kłamstwa, podsycanie nienawiści i obciążanie kraju jednymi z najwyższych podatków w Europie" - stwierdził lider opozycji.

Węgierski europoseł odmówił komentarza dla Politico, które przypomina jego wypowiedzi z 2024 roku, w których miał stwierdzić, że Tisza jest prounijna, ale też otwarcie mówił o niedoskonałościach Wspólnoty. Przeciwstawiał się federalizacji UE i mówił, że w Parlamencie Europejskim nie ma "przyjaciół".

Węgry. Wybory parlamentarne. Sondaż: TISZA wyprzedza Fidesz

Z najnowszego sondażu przeprowadzonego na zlecenie tygodnika "HVG" wynika, że wśród ogółu wyborców TISZA cieszy się obecnie 42-procentowym poparciem, przy 31 proc. dla Fideszu.

W kategorii zdecydowanych wyborców ugrupowanie Magyara uzyskało natomiast 55 proc., a partia Orbana - 35 proc. głosów ankietowanych.

W porównaniu z poprzednim, przeprowadzonym przed miesiącem sondażem firmy Median, TISZA zwiększyła o 2 proc. swoje poparcie wśród wszystkich wyborców, przy 2-procentowej stracie Fideszu, oraz powiększyła o 4 proc. poparcie wśród pewnych wyborców, przy 4-procentowym spadku partii Orbana.

Badanie wykazało również większą pewność co do uczestnictwa w wyborach osób deklarujących poparcie dla partii TISZA. 97 proc. jej zwolenników jest pewnych, że pójdzie do urn. W przypadku wyborców Fideszu wskaźnik ten wyniósł 85 proc.

Firma Median zbadała również stosunek wyborców do rozpoczętej oficjalnie w sobotę kampanii. 74 proc. wyborców oceniło, że jest ona "ostrzejsza niż kiedykolwiek".

Wybory parlamentarne odbędą się 12 kwietnia. Węgrzy wybiorą 199 deputowanych do jednoizbowego Zgromadzenia Narodowego (Orszaggyules), z których 106 uzyska mandat w jednomandatowych okręgach, a pozostałych 93 zostanie wybranych z ogólnokrajowych list partyjnych. Kadencja parlamentarzystów trwa cztery lata.

