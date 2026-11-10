W skrócie Emmanuel i Brigitte Macronowie złożyli w sądzie w Tennessee nowy, 411-stronicowy pozew o zniesławienie przeciwko amerykańskiej influencerce Candace Owens.

Sprawa dotyczy rozpowszechnianych przez Owens fałszywych twierdzeń o transpłciowości pierwszej damy Francji, które według pozwów służą influencerce do zarobku.

Wcześniejszy pozew złożony w Delaware został oddalony ze względu na brak jurysdykcji sądu, jednak Macronowie kontynuują batalię prawną w innym stanie.

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Nową sprawę skierowano do sądu federalnego w stanie Tennessee, gdzie mieszka Candace Owens.

To pokłosie październikowej decyzji sądu w stanie Delaware. Ten, rozpatrując pozew wniesiony w lipcu 2025 roku, stwierdził, że "nie ma jurysdykcji nad influencerką". Zarazem zezwolił na kontynuowanie postępowania ws. należących do niej firm.

Macronowie w uzasadnieniu wniosku podkreślili, że Owens wykorzystuje plotkę o rzekomej transpłciowości pierwszej damy Francji do "promowania własnej niezależnej platformy, zdobycia rozgłosy i zarabiania pieniędzy".

"Państwo Macronowie rzeczywiście wnieśli przeciwko mnie nowe oskarżenia" - ogłosiła w poniedziałek wieczorem influencerka.

Plotka o Brigitte Macron i sprawa w sądzie. Pozew liczy 411 stron

Emmanuel i Brigitte Macronowie we wniosku do sądu w Tennessee zaznaczyli, że po wniesieniu pierwszej sprawy Candace Owens zaostrzyła swoje działania.

"Nadal wykorzystuje swój podcast, by szerzyć kłamstwa na temat Macronów, sprzedawać gadżety wyśmiewające małżeństwo oraz zbierać darowizny w oparciu o swoje 'relacje' dotyczące Macronów" - to fragment liczącego 411 stron pozwu.

Prezydent Francji i jego małżonka podkreślili, że podawane plotki o transpłciowości Brigitte Macron to "fałszywe i krzywdzące kłamstwa". Zarazem są zdania, że "nie ma niczego wstydliwego ani zniesławiającego w byciu osobą transpłciową czy homoseksualną".

Candace Owens zaczęła swoją "kampanię" wymierzoną w pierwszą damę Francji w marcu 2024 roku, tworząc serię nagrań zatytułowaną "Becoming Brigitte".

"Twierdzenia (o transpłciowości Macron - red.) są w oczywisty sposób nieprawdziwe, a Owens miała tego świadomość w momencie publikacji. (...) Kłamstwa te wyrządziły państwu Macron ogromną krzywdę. Pozwana poddała ich kampanii globalnego upokorzenia" - czytamy w pozwie.

Brigitte Macron wygrała sądową batalię. Skazano dwie Francuzki

Wcześniej 73-letnia Macron podjęła kroki prawne w swojej ojczyźnie.

W grudniu 2021 roku dwie Francuzki opublikowały na YouTube nagranie, w którym sugerowały, że pierwsza dama urodziła się jako mężczyzna, Jean-Michel Trogneux (to w rzeczywistości imię i nazwisko jej brata - red.).

We wrześniu 2024 roku obie skazano za rozpowszechnianie fałszywych informacji. Agencja AFP zauważa, że Brigitte Macron mierzy się z oskarżeniami od czasu wyboru jej męża na prezydenta Francji w 2017 roku.

Źródło: AFP



