Kamery wszystko wychwyciły. Pierwsze takie spotkanie od miesięcy

Prezydent USA Donald Trump i Elon Musk pokazali się publicznie pierwszy raz od miesięcy, gdy doszło między nimi do awantury. Spotkanie miało miejsce podczas uroczystości upamiętniającej Charliego Kirka.

Podczas uroczystości upamiętniającej Charliego Kirka doszło do spotkania Donalda Trumpa i Elona Muska. W mediach społecznościowych pojawiło się nagranie, na którym można zobaczyć, jak podawali sobie dłonie.

"Trump rozmawiał z Muskiem w sposób, który wydawał się przyjazny" - ocenia agencja AFP.

Zarówno Biały Dom, jak i Elon Musk w serwisie X zamieścili wspólne zdjęcia przywódcy USA i miliardera. Oba zostały podpisane "Dla Charliego".

Zabójstwo Charliego Kirka. Tłumy Amerykanów na uroczystym pożegnaniu

Uroczystości obyły się na stadionie Glendale pod Phoenix w Arizonie. Wydarzenie zgromadziło dziesiątki tysięcy osób. Na scenie pojawili się m.in. żona Kirka Erika, pastor Rob McCoy, który był duchowym przewodnikiem Kirka, a także wiceprezydent J.D. Vance i prezydent Donald Trump.

- Charles James Kirk został okrutnie zamordowany przez zradykalizowanego, zimnokrwistego potwora za to, że mówił prawdę, która kryła się w jego sercu - mówił podczas wystąpienia prezydent USA.

Donald Trump nazwał Kirka "męczennikiem amerykańskiej wolności" i "bohaterem, który przeszedł do historii".

    Charlie Kirk, prawicowy aktywista, przyjaciel Trumpa został postrzelony na początku września na oczach świadków podczas debaty na uniwersytecie Utah Valley. 31-latek zmarł po przewiezieniu do szpitala.

    Tak rozeszły się drogi Elona Muska i Donalda Trumpa

    Obecny na stadionieElon Musk nie wygłosił przemówienia. Jednak rozmowa miliardera z prezydentem USA zwróciła uwagę mediów, które podkreślają, że było to ich pierwsze spotkanie od wybuchu sporu w czerwcu.

    Przypomnijmy, Elon Musk zaangażował się w kampanię wyborczą Donalda Trumpa, wpłacając na nią ponad 290 mln dolarów. Po objęciu urzędu przez Trumpa stanął na czele Departamentu Efektywności Rządowej. Jego głównym zadaniem było cięcie wydatków, a działania doprowadziły do utraty tysiąca miejsc pracy dla pracowników federalnych.

    Praca Muska w administracji Trumpa zakończyła się pod koniec maja. Prezydent USA podczas konferencji w Gabinecie Owalnym oficjalnie podziękował mu za współpracę, nazywając go jednym z największych liderów na świecie. Tego dnia uwagę przykuł wygląd Muska - pojawił się z podbitym okiem. Jak wyjaśniał, doszło do tego, gdy "wygłupiał się z synem".

    Konflikt Muska i Trumpa nasilił się, gdy miliarder zaczął krytykować projekt ustawy budżetowej prezydenta, określanej przez Trumpa jako "wielkiej i pięknej ustawy". Musk nazywał ją natomiast "okropnym paskudztwem" i twierdził, że znacząco zwiększy budżet państwa, obciążając obywateli USA. Co więcej, w czerwcu Musk sugerował, że nazwisko Trumpa pojawia się w aktach Epsteina.

    Miliarder zapowiedział też, że powstanie Partia Amerykańska, wskazując, że amerykańska demokracja zamieniła się w system monopartyjny. Pomysł krytykował Trump. - Od zawsze mieliśmy system dwupartyjny. Utworzenie trzeciej partii jedynie wywołuje zamieszanie... Może mieć z tym dobrą zabawę, ale uważam, że to absurdalne - ocenił ogłoszenie Muska.

    We wpisie w mediach społecznościowych prezydent pisał, że Musk się "wykoleja" i że w ciągu pięciu tygodni "stał się wrakiem".

