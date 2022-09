Kamala Harris odwiedzi strefę zdemilitaryzowaną na Półwyspie Koreańskim

Reuter podkreśla, że wizyta nastąpi wkrótce po kolejnym wystrzeleniu przez Koreę Północną pocisku balistycznego i wśród narastających obaw, że Pjongjang dokona próbnej eksplozji nuklearnej.

Kamala Harris jedzie na ostatnią granicę z okresu zimnej wojny

Wizytę Harris publicznie potwierdził premier Korei Południowej Han Duck-soo podczas spotkania z Harris w Tokio.

Harris przybyła do Tokio, by reprezentować USA podczas uroczystości pogrzebowych byłego premiera Japonii Shinzo Abe we wtorek.

"Prawie 70 lat po koreańskim rozejmie, wizyta podkreśli siłę sojuszu Seulu z Waszyngtonem wobec jakichkolwiek zagrożeń ze strony Korei Północnej" - cytuje Reuters anonimowego amerykańskiego dyplomatę.

Strefa zdemilitaryzowana pełni rolę nieoficjalnej granicy między Koreą Północną i Koreą Południową, bowiem wojna koreańska z lat 1950-53 zakończyła się jedynie zawieszeniem broni. Jest określana jako ostatnia granica z okresu zimnej wojny.