Kalifornia: Seryjny zamachowiec w rękach policji

Oprac.: Kinga Poniewozik Świat

We Fresno w przeciągu trzech miesięcy doszło do siedmiu eksplozji. Kalifornijskiej policji udało się ująć seryjnego zamachowca. Jak przypuszczają funkcjonariusze, może być on powiązany z grupą przestępczą o charakterze rasistowskim - relacjonuje FoxNews. Podczas aresztowania 44-letniego Scotta Andersona, zatrzymano cztery inne osoby mogące mieć związek ze sprawą. Obecnie Anderson przebywa w więzieniu hrabstwa Fresno. Nie ma możliwości wyjścia za kaucją.

Zdjęcie Wraz z zatrzymany 44-latkiem, ujęto czterech podejrzanych w sprawie (Twitter/Departament Policji we Fresno) / Kate Nemarich @KateABC30 / Twitter