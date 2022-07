Kalifornia: 24-letni kurier zmarł w aucie. Mógł dostać udaru cieplnego

Oprac.: Małgorzata Przepióra Świat

24-letni kurier UPS z Kalifornii w USA, Esteban Chavez Jr., zmarł dzień po swoich urodzinach. Mężczyzna najprawdopodobniej dostał udaru cieplnego w aucie i zasłabł. Zanim go odnaleziono i wezwano pomoc, mógł być nieprzytomny przez ponad 20 minut. - To ból, który nigdy nie zniknie. Utrata dziecka to coś, czego nie życzę nikomu - podkreślił ojciec mężczyzny.

Zdjęcie Esteban Chavez Jr. / gofundme.com/f/estban-lil-stevie-chavez / materiały prasowe