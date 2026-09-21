W skrócie Ramzan Kadyrow ponownie zwyciężył w wyborach na przywódcę Czeczenii, uzyskując 99,85 proc. głosów.

Dwaj pozostali kandydaci, Ismail Denilchanow i Chalid Nakaew, zdobyli po 0,05 proc. głosów.

Czeczenia jest regionem autonomicznym Federacji Rosyjskiej, gdzie Kadyrow utrzymuje bliską współpracę z Władimirem Putinem.

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Po przetworzeniu wszystkich protokołów Ramzan Kadyrow uzyskał 99,85 proc. głosów w wyborach na przywódcę Czeczenii - wynika z publikacji Informbura.

Kandydat partii Sprawiedliwa Rosja, przewodniczący Izby Społecznej Ismail Denilchanow, oraz kandydat Komunistycznej Partii Federacji Rosyjskiej (KPRF), deputowany parlamentu regionalnego Chalid Nakaew, otrzymali po 0,05 proc. głosów.

Wybory w Czeczenii. Ramzan Kadyrow pozostanie u władzy

- Szczerze mówiąc, nie cieszę się, że idę do wyborów - mówił Kadyrow w lipcu. Podczas rozmowy z dziennikarzami tłumaczył, że "wybrałby innego kandydata, gdyby mógł". - Dziś jednak jestem zmuszony, można powiedzieć, do udziału w wyborach. Jestem pewien, że ludzie to poprą - twierdził.

Wybory przywódcy Czeczenii trwały się od piątku do niedzieli. To trzecie zwycięstwo Kadyrowa w głosowaniu bezpośrednim. Przywódca sprawuje władzę nieprzerwanie od 2007 roku.

Czeczenia. Bliska współpraca Kadyrowa z Putinem

Czeczenia jest autonomicznym regionem Federacji Rosyjskiej, ale nie oddzielnym państwem. W zamian za dofinansowania i dużą swobodę w rządzeniu Kadyrow ma pozostawać lojalnym wobec Kremla i publicznie wspierać politykę rosyjskiego przywódcy Władimira Putina.

Kadyrow był kandydatem jawnie popieranym przez Moskwę - według serwisu Caucasian Knot jego kandydaturę jednogłośnie zgłosiła regionalna struktura partii Jedna Rosja. W kwietniu 2026 roku sam Putin wyrażał nadzieję, że mieszkańcy Czeczeni przedłużą mandat obecnego lidera.

Źródła: Informburo, Caucasian Knot



