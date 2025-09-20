Kadyrow nie próżnuje. Przyznał synowi kolejne stanowisko

Adrianna Rymaszewska

Czeczeński przywódca Ramzan Kadyrow wyznaczył swojego 17-letniego syna do nadzorowania odprowadzania podatku od nieruchomości przez organizacje miejskie w Republice Kaukazu Północnego - podaje The Moscow Times. To już kolejna rządowa funkcja w wydłużającym się portfolio stanowisk nastolatka. Jak wylicza portal, w ciągu ostatnich dwóch lat Adam Kadyrow objął co najmniej siedem oficjalnych urzędów.

Ramzan Kadyrow widzi w swoim 17-letnim synu naturalnego sukcesora
Ramzan Kadyrow widzi w swoim 17-letnim synu naturalnego sukcesoraSefa KaracanAFP

W skrócie

  • Ramzan Kadyrow powierza swojemu 17-letniemu synowi kolejną rządową funkcję, tym razem nadzór nad poborem podatku od nieruchomości w Czeczenii.
  • Adam Kadyrow w ciągu dwóch lat objął co najmniej siedem wysokich stanowisk publicznych pomimo młodego wieku.
  • 17-latek jest uznawany za naturalnego następcę ojca, zwłaszcza w kontekście problemów zdrowotnych Ramzana Kadyrowa.
Po raz pierwszy Adam Kadyrow został mianowany szefem ochrony swojego ojca w 2023 r., czyli wówczas gdy miał zaledwie 15 lat.

Zbiegło się to w czasie z doniesieniami, że syn czeczeńskiego lidera napadł na nastoletniego więźnia, oskarżonego o spalenie Koranu.

Czeczenia. Syn Kadyrowa z kolejnym stanowiskiem

Rosyjski niezależny portal przypomina, że zamiast ponieść karę za pobicie, które zostało uwiecznione na nagraniu z kamery, młody Kadyrow zaczął sukcesywnie zdobywać kolejne odznaczenia rządowe i awanse w Czeczenii.

W środę jego ojciec, Ramzan, ogłosił na spotkaniu poświęconym rozwojowi społeczno-gospodarczemu regionu, że mianuje syna nadzorcą nad poborem podatku od nieruchomości.

    Oprócz tego, Adam Kadyrow pełni funkcję sekretarza Rady Bezpieczeństwa Czeczenii, głównego doradcy regionalnego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i przełożonego dwóch batalionów rosyjskiego Ministerstwa Obrony.

    Powierzono mu również nadzór nad zbiórką funduszy na pomoc humanitarną w Strefie Gazy.

    Adam Kadyrow zastąpi ojca? 17-latek ma wielkie ambicje

    W lipcu 2025 r. najstarsza siostra Adama Kadyrowa poinformowała na swoim profilu w mediach społecznościowych, że niepełnoletni brat weźmie ślub.

    Miał on odbyć się w domu w rodzinnej wiosce Kadyrowów, Achmat-Jurt. Imię panny młodej nie zostało wówczas ujawnione.

      Nowa Gazieta Europa podawała natomiast, że przygotowania do wielkiej uczty trwały klika miesięcy. Władze Czeczenii chciały zorganizować wydarzenie na dużą skalę i o znaczeniu politycznym.

      Wśród zaproszonych gości znaleźli się dostojnicy z Bliskiego Wschodu, w tym ambasador Zjednoczonych Emiratów Arabskich w Rosji.

      17-letni syn Kadyrowa uważany jest za jego naturalnego następcę, zwłaszcza że jego ojciec od jakiegoś czasu mierzy się z licznymi problemami zdrowotnymi, w tym śmiertelną chorobą - martwicą trzustki.

      Źródło: "The Moscow Times", "Nowa Gazieta Europa"

