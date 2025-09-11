Kadyrow jest nieuleczalnie chory. Pilnują go rosyjskie służby
Czeczeński przywódca Ramzan Kadyrow jest nieuleczalnie chory - podaje "Nowaja Gazieta Jewropa". Według doniesień w lutym miał on przejść z tego powodu m.in. zabieg nefrostomii. Nad stosowaniem się przez sojusznika Putina do zaleceń lekarzy czuwają agenci Federalnej Służby Bezpieczeństwa. Wszystko dlatego, że on sam miał wielki problem z dyscypliną.
W skrócie
- Ramzan Kadyrow, przywódca Czeczenii, jest nieuleczalnie chory i poddawany poważnemu leczeniu.
- Ze względu na jego brak dyscypliny, przestrzegania zaleceń pilnują agenci FSB.
- Jego pogarszający się stan zdrowia powoduje zmiany w sposobie pracy i ograniczenie aktywności publicznej.
Gazeta przypomina o nagraniu z początku września, które powstało w centrum edukacyjnym w stolicy Czeczenii - Groznym. Widać na nim jak Kadyrow "porusza się jakby w zwolnionym tempie".
To zresztą nie pierwszy raz, gdy widziano go w takim stanie, ale objawy stały się wyjątkowo widoczne dopiero na początku sierpnia.
Media: Ramzan Kadyrow jest nieuleczalnie chory
Zmianie, poza sposobem chodzenia czeczeńskiego przywódcy, miał ulec także system jego pracy. Do niedawna uwielbiał on rutynowe obowiązki regionalnego przywódcy, często wyjeżdżał na spotkania i spotykał się z obywatelami. Teraz praktycznie nieustannie zastępuje go premier Magomed Daudow.
Dziennikarze odnotowują, że w sierpniu Kadyrow brał udział tylko w jednym spotkaniu, w swoim biurze, podczas którego wysłuchał raportu na temat przygotowania placówek edukacyjnych do nowego roku szkolnego.
Zwraca się też uwagę, że w ciągu ostatniego roku przywódca dużo schudł, co próbuje maskować luźnymi ubraniami. Informator w czeczeńskim oddziale Federalnej Służby Bezpieczeństwa twierdzi, że za wszystko odpowiadają właśnie problemy zdrowotne Kadyrowa.
FSB czuwa nad zdrowiem Kadyrowa
To, że Kadyrow jest chory, nie jest nowością, bo o jego słabej kondycji mówi się od lat. "Nowaja Gazieta Jewropa" podaje, że przywódca Czeczenów regularnie łamał zalecenia lekarzy z Moskwy i leczył się na własną rękę, przez co nieraz znalazł się na krawędzi życia.
- Kadyrow wcale nie jest stary. Bardzo trudno mu pogodzić się z chorobą i ograniczeniami, jakie niesie ze sobą leczenie - przekazał informator z FSB.
Rozmówca gazety oświadczył, że choroba Kadyrowa jest "nieuleczalna i postępuje", mimo iż jego osobą zajmują się najlepsi rosyjscy specjaliści. W znaki mocno dają mu się skutki uboczne, a w lutym konieczne było wykonanie nefrostomii, czyli zabiegu odciążającego drogi moczowe. Teraz Kadyrow systematycznie uczęszcza na dializy.
Kolejne problemy ze zdrowiem czeczeńskiego przywódcy
Pod koniec lipca media informowały o niebezpiecznym incydencie z udziałem Kadyrowa w tureckim Bodrum. Miał on wówczas stracić przytomność krótko po wejściu do morza. Na pomoc ruszyli straż przybrzeżna i pracownicy hotelu i to dzięki nim otrzymał on pierwszą pomoc, po czym trafił do prywatnego szpitala.
Wokół placówki wprowadzono zaostrzone środki bezpieczeństwa, a budynek został otoczony przez policję i prywatną ochronę przywódcy. Później wrócił on do Rosji.
Z kolei w 2019 r. u lidera zdiagnozowano martwicę trzustki, również wymagającą regularnego leczenia. Cierpi on ponadto na niewydolność płuc. Kadyrow jest prezydentem Czeczenii od 2007 r.
Źródło: Nowaja Gazieta Jewropa