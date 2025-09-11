W skrócie Ramzan Kadyrow, przywódca Czeczenii, jest nieuleczalnie chory i poddawany poważnemu leczeniu.

Ze względu na jego brak dyscypliny, przestrzegania zaleceń pilnują agenci FSB.

Jego pogarszający się stan zdrowia powoduje zmiany w sposobie pracy i ograniczenie aktywności publicznej.

Gazeta przypomina o nagraniu z początku września, które powstało w centrum edukacyjnym w stolicy Czeczenii - Groznym. Widać na nim jak Kadyrow "porusza się jakby w zwolnionym tempie".

To zresztą nie pierwszy raz, gdy widziano go w takim stanie, ale objawy stały się wyjątkowo widoczne dopiero na początku sierpnia.

Media: Ramzan Kadyrow jest nieuleczalnie chory

Zmianie, poza sposobem chodzenia czeczeńskiego przywódcy, miał ulec także system jego pracy. Do niedawna uwielbiał on rutynowe obowiązki regionalnego przywódcy, często wyjeżdżał na spotkania i spotykał się z obywatelami. Teraz praktycznie nieustannie zastępuje go premier Magomed Daudow.

Dziennikarze odnotowują, że w sierpniu Kadyrow brał udział tylko w jednym spotkaniu, w swoim biurze, podczas którego wysłuchał raportu na temat przygotowania placówek edukacyjnych do nowego roku szkolnego.

Zwraca się też uwagę, że w ciągu ostatniego roku przywódca dużo schudł, co próbuje maskować luźnymi ubraniami. Informator w czeczeńskim oddziale Federalnej Służby Bezpieczeństwa twierdzi, że za wszystko odpowiadają właśnie problemy zdrowotne Kadyrowa.

FSB czuwa nad zdrowiem Kadyrowa

To, że Kadyrow jest chory, nie jest nowością, bo o jego słabej kondycji mówi się od lat. "Nowaja Gazieta Jewropa" podaje, że przywódca Czeczenów regularnie łamał zalecenia lekarzy z Moskwy i leczył się na własną rękę, przez co nieraz znalazł się na krawędzi życia.

- Kadyrow wcale nie jest stary. Bardzo trudno mu pogodzić się z chorobą i ograniczeniami, jakie niesie ze sobą leczenie - przekazał informator z FSB.

Rozmówca gazety oświadczył, że choroba Kadyrowa jest "nieuleczalna i postępuje", mimo iż jego osobą zajmują się najlepsi rosyjscy specjaliści. W znaki mocno dają mu się skutki uboczne, a w lutym konieczne było wykonanie nefrostomii, czyli zabiegu odciążającego drogi moczowe. Teraz Kadyrow systematycznie uczęszcza na dializy.

Kolejne problemy ze zdrowiem czeczeńskiego przywódcy

Pod koniec lipca media informowały o niebezpiecznym incydencie z udziałem Kadyrowa w tureckim Bodrum. Miał on wówczas stracić przytomność krótko po wejściu do morza. Na pomoc ruszyli straż przybrzeżna i pracownicy hotelu i to dzięki nim otrzymał on pierwszą pomoc, po czym trafił do prywatnego szpitala.

Wokół placówki wprowadzono zaostrzone środki bezpieczeństwa, a budynek został otoczony przez policję i prywatną ochronę przywódcy. Później wrócił on do Rosji.

Z kolei w 2019 r. u lidera zdiagnozowano martwicę trzustki, również wymagającą regularnego leczenia. Cierpi on ponadto na niewydolność płuc. Kadyrow jest prezydentem Czeczenii od 2007 r.

