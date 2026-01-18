W skrócie Media donoszą o poważnych obrażeniach Adama Kadyrowa, syna przywódcy Czeczenii, które poniósł w wypadku samochodowym.

Opublikowane przez Ramzana Kadyrowa nagranie z wręczenia odznaczenia synowi powstało przed wypadkiem.

Pracownicy szpitala otrzymali instrukcje dotyczące kontaktów z mediami i monitorowania komunikatorów.

Nie ustają spekulacje wokół stanu zdrowia syna przywódcy Czeczenii. Media donoszą, że 18-letni Adam Kadyrow został poważnie ranny w wypadku samochodowym, a jego stan jest określany jako ciężki.

Tymczasem nastolatek pojawił się na nagraniu opublikowanym w niedzielę w mediach społecznościowych przez jego ojca, Ramzana Kadyrowa. Materiał wideo pokazuje moment wręczenia chłopakowi odznaczenia.

18-latek został doceniony "za zasługi w poprawie bezpieczeństwa" w Zaporoskiej Elektrowni Jądrowej. Potężny kompleks znajduje się pod rosyjską okupacją.

Adam Kadyrow poważnie ranny. Pracownicy szpitala otrzymali szereg instrukcji

Niezależne rosyjskojęzyczne media przeprowadziły dziennikarskie śledztwo. Ujawniono, że nagranie z Adamem Kadyrowem w roli głównej powstało 15 stycznia, czyli przed wypadkiem w Groznym.

Tymczasem pierwsze doniesienia o hospitalizacji syna Ramzana Kadyrowa pojawiły się dzień później, 16 stycznia. O zdarzeniu informowaliśmy również w Interii.

Opublikowane w niedzielę nagranie z momentu przyznania nastolatkowi odznaczenia można traktować w kategoriach próby przykrycia medialnych doniesień o jego złym stanie zdrowia.

Radio Swoboda podało, że personel szpitala, gdzie trafił Adam Kadyrow, dostał szczegółowe instrukcje, jak powinno się postępować. Chodzi m.in. o zakaz kontaktów z politykami opozycji oraz dziennikarzami.

Pracownicy szpitala muszą się liczyć również z dokładnym monitorowaniem historii ich komunikatorów i przeglądarek.

Poważny wypadek w Czeczenii. Media: Wśród poszkodowanych syn Ramzana Kadyrowa

O wypadku z udziałem Adama Kadyrowa jako pierwszy poinformował czeczeński ruch opozycyjny NIYSO na Telegramie. Według jego źródeł "kolumna samochodów poruszała się, jak zwykle, z dużą prędkością", gdy "nagle napotkała przeszkodę".

"W rezultacie samochody zaczęły zderzać się ze sobą. Otrzymaliśmy informację, że wiele osób zostało rannych" - przekazało źródło NIYSO. Syn Ramzana Kadyrowa miał trafić w ciężkim stanie na OIOM.

Adam Kadyrow poważnie ranny. Kim jest syn przywódcy Czeczenii?

O Adamie Kadyrowie zrobiło się głośno w 2023 roku za sprawą nagrania, na którym bije więźnia w areszcie śledczym w Groznym. Materiał opublikował jego ojciec.

Młody Kadyrow nie poniósł odpowiedzialności za ten czyn, a jego ojciec publicznie pochwalił zachowanie swojego syna.

W kolejnych miesiącach Adam Kadyrow zaczął otrzymywać liczne odznaczenia państwowe i regionalne, w tym ordery i medale przyznawane przez władze Czeczenii oraz niektóre regiony Rosji. Nadawano mu także tytuły honorowe za "służbę dla Republiki" i "wzmacnianie wartości duchowych".

Źródła: Ważnyje Istorii, Biełsat, Radio Swoboda

