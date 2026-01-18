Kadyrow chciał uciąć doniesienia mediów. Zapomniał o jednym szczególe

Dawid Szczyrbowski

Dawid Szczyrbowski

Sprawa wypadku Adama Kadyrowa, syna przywódcy Czeczenii, rozgrzała media społecznościowe. Ramzan Kadyrow, chcąc przeciąć falę spekulacji na temat stanu zdrowia 18-latka, opublikował nagranie z momentu przyznania chłopakowi kolejnego odznaczenia. Dziennikarskie śledztwo wykazało, że czeczeński lider wprowadził odbiorców w błąd. Doszło do mistyfikacji.

Mężczyzna w ciemnym garniturze siedzący przy stole z poważnym wyrazem twarzy oraz żołnierz w mundurze z medalami i beretem, uśmiechający się i trzymający dokument. W tle widoczne kolorowe godło lub symbol organizacji.
Adam Kadyrow miał zostać poważnie ranny w wypadku. Sieć obiegło nagranie z przyznania mu odznaczeniaTwitter/Roman M/AFP/VYACHESLAV PROKOFYEV materiał zewnętrzny

W skrócie

  • Media donoszą o poważnych obrażeniach Adama Kadyrowa, syna przywódcy Czeczenii, które poniósł w wypadku samochodowym.
  • Opublikowane przez Ramzana Kadyrowa nagranie z wręczenia odznaczenia synowi powstało przed wypadkiem.
  • Pracownicy szpitala otrzymali instrukcje dotyczące kontaktów z mediami i monitorowania komunikatorów.
Nie ustają spekulacje wokół stanu zdrowia syna przywódcy Czeczenii. Media donoszą, że 18-letni Adam Kadyrow został poważnie ranny w wypadku samochodowym, a jego stan jest określany jako ciężki.

Tymczasem nastolatek pojawił się na nagraniu opublikowanym w niedzielę w mediach społecznościowych przez jego ojca, Ramzana Kadyrowa. Materiał wideo pokazuje moment wręczenia chłopakowi odznaczenia.

18-latek został doceniony "za zasługi w poprawie bezpieczeństwa" w Zaporoskiej Elektrowni Jądrowej. Potężny kompleks znajduje się pod rosyjską okupacją.

Adam Kadyrow poważnie ranny. Pracownicy szpitala otrzymali szereg instrukcji

Niezależne rosyjskojęzyczne media przeprowadziły dziennikarskie śledztwo. Ujawniono, że nagranie z Adamem Kadyrowem w roli głównej powstało 15 stycznia, czyli przed wypadkiem w Groznym.

Tymczasem pierwsze doniesienia o hospitalizacji syna Ramzana Kadyrowa pojawiły się dzień później, 16 stycznia. O zdarzeniu informowaliśmy również w Interii.

Dawid Szczyrbowski
Dawid Szczyrbowski

    Opublikowane w niedzielę nagranie z momentu przyznania nastolatkowi odznaczenia można traktować w kategoriach próby przykrycia medialnych doniesień o jego złym stanie zdrowia.

    Radio Swoboda podało, że personel szpitala, gdzie trafił Adam Kadyrow, dostał szczegółowe instrukcje, jak powinno się postępować. Chodzi m.in. o zakaz kontaktów z politykami opozycji oraz dziennikarzami.

    Pracownicy szpitala muszą się liczyć również z dokładnym monitorowaniem historii ich komunikatorów i przeglądarek.

    Poważny wypadek w Czeczenii. Media: Wśród poszkodowanych syn Ramzana Kadyrowa

    O wypadku z udziałem Adama Kadyrowa jako pierwszy poinformował czeczeński ruch opozycyjny NIYSO na Telegramie. Według jego źródeł "kolumna samochodów poruszała się, jak zwykle, z dużą prędkością", gdy "nagle napotkała przeszkodę".

    "W rezultacie samochody zaczęły zderzać się ze sobą. Otrzymaliśmy informację, że wiele osób zostało rannych" - przekazało źródło NIYSO. Syn Ramzana Kadyrowa miał trafić w ciężkim stanie na OIOM.

    Agata Sucharska
    Agata Sucharska

      Adam Kadyrow poważnie ranny. Kim jest syn przywódcy Czeczenii?

      O Adamie Kadyrowie zrobiło się głośno w 2023 roku za sprawą nagrania, na którym bije więźnia w areszcie śledczym w Groznym. Materiał opublikował jego ojciec.

      Młody Kadyrow nie poniósł odpowiedzialności za ten czyn, a jego ojciec publicznie pochwalił zachowanie swojego syna.

      W kolejnych miesiącach Adam Kadyrow zaczął otrzymywać liczne odznaczenia państwowe i regionalne, w tym ordery i medale przyznawane przez władze Czeczenii oraz niektóre regiony Rosji. Nadawano mu także tytuły honorowe za "służbę dla Republiki" i "wzmacnianie wartości duchowych".

      Źródła: Ważnyje Istorii, Biełsat, Radio Swoboda

      Aleksandra Czurczak
      Aleksandra Czurczak
