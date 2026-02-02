Kadeci i instruktor zginęli na miejscu. Katastrofa lotnicza w Rosji

Dawid Kryska

Trzy osoby zginęły w katastrofie samolotu szkoleniowego w Rosji. Ofiary to dwaj kadeci i instruktor - poinformowała rosyjska agencja TASS. Wśród możliwych przyczyn wypadku wymienia się błąd pilota lub usterkę techniczną.

Rozbity mały samolot leżący na śniegu z widocznym numerem rejestracyjnym RA-02673, wokół wraku grupuje się kilku ludzi, w tle znajdują się drzewa i fragmenty zabudowań.
W skrócie

  • Samolot szkoleniowy Diamond DA42 runął na ziemię w pobliżu Orska w obwodzie orenburskim.
  • W katastrofie śmierć poniosły trzy osoby: dwóch kadetów oraz instruktor.
  • Jako możliwe przyczyny wskazano błąd pilota lub usterkę techniczną. Trwa śledztwo.
Do wypadku doszło w poniedziałek rano w pobliżu miejscowości Orsk w obwodzie orenburskim w południowo-zachodniej Rosji.

Samolot szkoleniowy z trzema osobami na pokładzie runął na ziemię.

"Samolot wykonywał lot szkoleniowy. Po uzyskaniu wysokości zaczął gwałtownie opadać. Spadł na pole" - poinformował Komitet Śledczy Federacji Rosyjskiej.

Rosyjskie Ministerstwo ds. Sytuacji Nadzwyczajnych podało, że w katastrofie zginęli wszyscy pasażerowie - dwóch kadetów oraz instruktor.

Katastrofa samolotu w Rosji. Zginęły trzy osoby

Według rosyjskiej agencji informacyjnej TASS maszyna, która uległa katastrofie, to produkowany w Austrii i w Kanadzie czteromiejscowy samolot Diamond DA42, należący do Państwowego Uniwersytetu Lotnictwa Cywilnego w Petersburgu.

Gubernator obwodu orenburskiego złożył kondolencje rodzinom ofiar. Przyczyny i okoliczności katastrofy zostaną wyjaśnione przez specjalnie powołaną komisję.

Już teraz pojawiły się jednak hipotezy, że do tragicznego zdarzenia mógł doprowadzić błąd pilota lub usterka techniczna maszyny.

