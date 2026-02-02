Kadeci i instruktor zginęli na miejscu. Katastrofa lotnicza w Rosji
Trzy osoby zginęły w katastrofie samolotu szkoleniowego w Rosji. Ofiary to dwaj kadeci i instruktor - poinformowała rosyjska agencja TASS. Wśród możliwych przyczyn wypadku wymienia się błąd pilota lub usterkę techniczną.
W skrócie
- Samolot szkoleniowy Diamond DA42 runął na ziemię w pobliżu Orska w obwodzie orenburskim.
- W katastrofie śmierć poniosły trzy osoby: dwóch kadetów oraz instruktor.
- Jako możliwe przyczyny wskazano błąd pilota lub usterkę techniczną. Trwa śledztwo.
- Więcej ważnych informacji znajdziesz na stronie głównej Interii
Do wypadku doszło w poniedziałek rano w pobliżu miejscowości Orsk w obwodzie orenburskim w południowo-zachodniej Rosji.
Samolot szkoleniowy z trzema osobami na pokładzie runął na ziemię.
"Samolot wykonywał lot szkoleniowy. Po uzyskaniu wysokości zaczął gwałtownie opadać. Spadł na pole" - poinformował Komitet Śledczy Federacji Rosyjskiej.
Rosyjskie Ministerstwo ds. Sytuacji Nadzwyczajnych podało, że w katastrofie zginęli wszyscy pasażerowie - dwóch kadetów oraz instruktor.
Katastrofa samolotu w Rosji. Zginęły trzy osoby
Według rosyjskiej agencji informacyjnej TASS maszyna, która uległa katastrofie, to produkowany w Austrii i w Kanadzie czteromiejscowy samolot Diamond DA42, należący do Państwowego Uniwersytetu Lotnictwa Cywilnego w Petersburgu.
Gubernator obwodu orenburskiego złożył kondolencje rodzinom ofiar. Przyczyny i okoliczności katastrofy zostaną wyjaśnione przez specjalnie powołaną komisję.
Już teraz pojawiły się jednak hipotezy, że do tragicznego zdarzenia mógł doprowadzić błąd pilota lub usterka techniczna maszyny.