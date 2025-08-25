Kabina samolotu wypełniła się dymem. Załoga ruszyła na pomoc

Artur Pokorski

Oprac.: Artur Pokorski

Aktualizacja

Z powodu dymu wydobywającego się z urządzenia należącego do jednego z pasażerów, samolot linii American Airlines awaryjnie lądował w sobotę na międzynarodowym porcie Waszyngton-Dulles. Na pasie startowym czekały służby ratunkowe. Wcześniej sytuacja została jednak opanowana przez załogę. Nikt nie ucierpiał.

Samolot linii American Airlines musiał awaryjnie lądować na lotnisku Washington Dulles (Zdj. ilustracyjne)
Samolot linii American Airlines musiał awaryjnie lądować na lotnisku Washington Dulles (Zdj. ilustracyjne)Joe Raedle AFP

Jak donosi serwis 6abc.com, w sobotę chwile grozy przeżyli pasażerowie i załoga samolotu linii American Airlines lecącego z Filadelfii do Phoenix.

USA. Pożar na pokładzie samolotu. Zapaliło się "urządzenie osobiste"

W pewnym momencie zapaliło się "urządzenie osobiste" jednego z podróżujących. Kabina pasażerska zaczęła wypełniać się dymem.

Piloci podjęli decyzję o awaryjnym lądowaniu. Maszyna została sprowadzona na międzynarodowe lotnisko Waszyngton-Dulles, położone 41 km na zachód od centrum stolicy USA.

Zobacz również:

Lot Florencja - Londyn. Pasażerowie wyproszeni samolotu
Świat

Upał pokrzyżował plany. 20 pasażerów wyproszonych z samolotu

Aleksandra Czurczak
Aleksandra Czurczak

    "Służby ratunkowe czekały na samolot na pasie startowym, gdy wylądował około godziny 11:50 (czasu miejscowego - red.) w sobotę" - czytamy.

    Wzorowa reakcja załogi. Nikt nie ucierpiał

    Sytuację udało się opanować jeszcze w powietrzu, dzięki sprawnej reakcji stewardess. 

    22-letnia pasażerka Adriana Novell w rozmowie z ABC News opowiadała, że spała, kiedy jeden z członków załogi wskoczył na miejsce obok niej, żeby sięgnąć po gaśnicę. 

    - Wtedy poczułam dym, a wiele osób w samolocie zaczęło kaszleć - relacjonowała kobieta. Spojrzała za siebie i zobaczyła, że "coś pali się przy przejściu".

    W zdarzeniu nikt nie ucierpiał. Nie ujawniono, jakie urządzenie się zapaliło. Na pokładzie samolotu znajdowało się 160 pasażerów i sześciu członków załogi.

    Zobacz również:

    Incydent na lotnisku w Helsinkach
    Świat

    Chwile grozy w samolocie do Gdańska. Pasażerowie ewakuowani

    Paweł Sekmistrz
    Paweł Sekmistrz
    "Polityczny WF": Komu brakuje polskiej Giorgii Meloni?INTERIA.PL

    Najnowsze