Kabel na dnie Bałtyku uszkodzony. Akcja fińskich służb, zajęły statek
Służby przeprowadziły inspekcję statku podejrzanego o uszkodzenie kabla podmorskiego w Zatoce Fińskiej - poinformował prezydent Finlandii Alexander Stubb. Przewód należący do firmy telekomunikacyjnej Elisa łączący Helsinki z Tallinem został przerwany w wyłącznej strefie ekonomicznej Estonii.
W skrócie
Fińska policja przekazała, że uszkodzenie kabla, należącego do fińskiej firmy telekomunikacyjnej Elisa, zostało wykryte w obrębie wód stanowiących część wyłącznej strefy ekonomicznej Estonii.
Statek podejrzany o jego uszkodzenie został zidentyfikowany przez fińską straż graniczną i zatrzymany. We wspólnej operacji służb uczestniczył okręt patrolowy Turva i śmigłowiec.
"Przeprowadzono inspekcję statku podejrzanego o uszkodzenie kabla podmorskiego w Zatoce Fińskiej.Finlandia jest przygotowana na różnego rodzaju wyzwania w zakresie bezpieczeństwa i reagujemy na nie w razie potrzeby" - przekazał w mediach społecznościowych Stubb.
Nazwy statku ani bandery, pod którą płynął, nie podano. Wiadomo, że miał opuszczoną kotwicę. Służby badają czy do uszkodzenia przewodu doszło w wyniku wypadku, czy było to działanie z premedytacją.
Bałtyk. Uszkodzenie kabla łączącego Helsinki i Tallin. Finowie przeszukali podejrzany statek
Fińska policja poinformowała, że kabel łączący Helsinki z Tallinem został uszkodzony przez opuszczoną kotwicę. Służby prowadzą śledztwo w kierunku uszkodzenia podwodnej infrastruktury krytycznej.
"Policja zwróciła się o konsultację do prokuratury krajowej, która wydała postanowienie o wszczęciu postępowania karnego" - podał portal Yle.
Do podobnego incydentu doszło w grudniu 2024 roku. Wówczas uszkodzony został kabel EstLink2. W pobliżu miejsca zdarzenia znajdował się wtedy tankowiec Eagle S, pływający pod banderą Wysp Cooka, który wchodzi w skład rosyjskiej tzw. floty cieni.