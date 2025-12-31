W skrócie Fińskie służby zatrzymały statek podejrzany o uszkodzenie podmorskiego kabla łączącego Helsinki z Tallinem.

Incydent miał miejsce w wyłącznej strefie ekonomicznej Estonii, a uszkodzenie kabla spowodowała kotwica.

Prowadzone jest śledztwo w sprawie uszkodzenia infrastruktury krytycznej, a podobny przypadek odnotowano w grudniu 2024 roku.

Fińska policja przekazała, że uszkodzenie kabla, należącego do fińskiej firmy telekomunikacyjnej Elisa, zostało wykryte w obrębie wód stanowiących część wyłącznej strefy ekonomicznej Estonii.

Statek podejrzany o jego uszkodzenie został zidentyfikowany przez fińską straż graniczną i zatrzymany. We wspólnej operacji służb uczestniczył okręt patrolowy Turva i śmigłowiec.

"Przeprowadzono inspekcję statku podejrzanego o uszkodzenie kabla podmorskiego w Zatoce Fińskiej.Finlandia jest przygotowana na różnego rodzaju wyzwania w zakresie bezpieczeństwa i reagujemy na nie w razie potrzeby" - przekazał w mediach społecznościowych Stubb.

Nazwy statku ani bandery, pod którą płynął, nie podano. Wiadomo, że miał opuszczoną kotwicę. Służby badają czy do uszkodzenia przewodu doszło w wyniku wypadku, czy było to działanie z premedytacją.

Fińska policja poinformowała, że kabel łączący Helsinki z Tallinem został uszkodzony przez opuszczoną kotwicę. Służby prowadzą śledztwo w kierunku uszkodzenia podwodnej infrastruktury krytycznej.

"Policja zwróciła się o konsultację do prokuratury krajowej, która wydała postanowienie o wszczęciu postępowania karnego" - podał portal Yle.

Do podobnego incydentu doszło w grudniu 2024 roku. Wówczas uszkodzony został kabel EstLink2. W pobliżu miejsca zdarzenia znajdował się wtedy tankowiec Eagle S, pływający pod banderą Wysp Cooka, który wchodzi w skład rosyjskiej tzw. floty cieni.

