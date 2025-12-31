Kabel na dnie Bałtyku uszkodzony. Akcja fińskich służb, zajęły statek

Artur Pokorski

Służby przeprowadziły inspekcję statku podejrzanego o uszkodzenie kabla podmorskiego w Zatoce Fińskiej - poinformował prezydent Finlandii Alexander Stubb. Przewód należący do firmy telekomunikacyjnej Elisa łączący Helsinki z Tallinem został przerwany w wyłącznej strefie ekonomicznej Estonii.

Duży biały statek patrolowy straży granicznej płynący po lekko wzburzonym morzu, widoczny z oddali na tle jasnego nieba.
Statek patrolowy Turva uczestniczył w inspekcji jednostki podejrzanej o uszkodzenie podmorskiego kabla łączącego Helsinki z TallinemMIKKO STIGAFP

W skrócie

  • Fińskie służby zatrzymały statek podejrzany o uszkodzenie podmorskiego kabla łączącego Helsinki z Tallinem.
  • Incydent miał miejsce w wyłącznej strefie ekonomicznej Estonii, a uszkodzenie kabla spowodowała kotwica.
  • Prowadzone jest śledztwo w sprawie uszkodzenia infrastruktury krytycznej, a podobny przypadek odnotowano w grudniu 2024 roku.
Fińska policja przekazała, że uszkodzenie kabla, należącego do fińskiej firmy telekomunikacyjnej Elisa, zostało wykryte w obrębie wód stanowiących część wyłącznej strefy ekonomicznej Estonii.

Statek podejrzany o jego uszkodzenie został zidentyfikowany przez fińską straż graniczną i zatrzymany. We wspólnej operacji służb uczestniczył okręt patrolowy Turva i śmigłowiec.

"Przeprowadzono inspekcję statku podejrzanego o uszkodzenie kabla podmorskiego w Zatoce Fińskiej.Finlandia jest przygotowana na różnego rodzaju wyzwania w zakresie bezpieczeństwa i reagujemy na nie w razie potrzeby" - przekazał w mediach społecznościowych Stubb.

Nazwy statku ani bandery, pod którą płynął, nie podano. Wiadomo, że miał opuszczoną kotwicę. Służby badają czy do uszkodzenia przewodu doszło w wyniku wypadku, czy było to działanie z premedytacją.

Patryk Idziak
Patryk Idziak

    Bałtyk. Uszkodzenie kabla łączącego Helsinki i Tallin. Finowie przeszukali podejrzany statek

    Fińska policja poinformowała, że kabel łączący Helsinki z Tallinem został uszkodzony przez opuszczoną kotwicę. Służby prowadzą śledztwo w kierunku uszkodzenia podwodnej infrastruktury krytycznej.

    "Policja zwróciła się o konsultację do prokuratury krajowej, która wydała postanowienie o wszczęciu postępowania karnego" - podał portal Yle.

    Do podobnego incydentu doszło w grudniu 2024 roku. Wówczas uszkodzony został kabel EstLink2. W pobliżu miejsca zdarzenia znajdował się wtedy tankowiec Eagle S, pływający pod banderą Wysp Cooka, który wchodzi w skład rosyjskiej tzw. floty cieni.

    Paweł Sekmistrz
    Dorota Hilger
    Paweł Sekmistrz, Dorota Hilger
