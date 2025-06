Już nie tylko Bałtyk. Rosja rozpycha się na kolejnym akwenie

Niemieckie władze zwróciły się do holenderskiej straży przybrzeżnej z prośbą o obserwację statku, a 15 maja władze holenderskie zatrzymały "HAV Dolphin" na śluzie Volkerak w Brabancji Północnej. Holenderskie służby weszły na pokład frachtowca, ale nie znalazły żadnych dronów .

Następnie 17 maja bezzałogowce pojawić się miały nad niemieckim okrętem patrolowym "Poczdam", który śledził rosyjski frachtowiec "Łauga" w niemieckiej wyłącznej strefie ekonomicznej. Drony podążały za niemieckim okrętem przez trzy godziny, aż do momentu, gdy dotarł on do wód holenderskich.