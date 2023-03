Samce humbaków, które żyją przy wschodnim wybrzeżu Australii, rezygnują z pieśni godowych, zamiast tego preferują walki o partnerki - dowodzą badania zespołu, którym kieruje Rebecca Dunlop z University of Queensland. Naukowcy badali zachowania humbaków przez niemal dwie dekady.

Jak opisuje badaczka, w 1997 r. można było zaobserwować dwa razy więcej samców śpiewających w stosunku do nieśpiewających, a do 2015 r. wszystko się odwróciło, tych nieśpiewających aż jest pięć razy więcej w stosunku do śpiewających.

Temu służy śpiew godowy

Naukowcy proponują wyjaśnienie tego stanu rzeczy, odwołujące się do ostrożności humbaków. Kiedy w latach 60 XX w. zaprzestano połowów na humbaki, ich populacja wzrosła. Śpiew godowy jest informacją wysyłaną również do innych samców, że w pobliżu jest samica.

Reklama