W skrócie Donald Trump zadeklarował chęć współpracy z demokratami po porażce republikanów w wyborach połówkowych.

Prezydent USA wykluczył kompromis jedynie w kwestii ceł, argumentując, że ich wycofanie zaszkodziłoby rozwojowi krajowych fabryk.

Trump ostrzegł demokratów przed próbą wszczęcia procedury impeachmentu, twierdząc, że taki ruch mógłby zniszczyć ich ugrupowanie.

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Donald Trump w pierwszych rozmowach z dziennikarzami po zakończeniu wyborów zmienił ton swoich wypowiedzi kierowanych pod adresem Partii Demokratycznej. Prezydent USA jest znacznie mniej konfrontacyjny niż przed porażką republikanów.

- Mogę współpracować z nimi w wielu sprawach, w wielu więcej sprawach niż ludzie myślą - powiedział prezydent USA w rozmowie z CNBC.

Wcześniej Trump zadeklarował, że jest gotowy do rozmów. - Prawdopodobnie jakoś się dogadamy z demokratami - powiedział na dziedzińcu Białego Domu.

Donald Trump łagodzi ton po przegranych wyborach. "Jakoś się dogadamy"

Trump zaznaczył, że jedyną kwestią, w jakiej nie jest skłonny do żadnego kompromisu, jest wycofanie ceł. Sugerował, że gdyby wycofał cła, wiele fabryk mogłoby nie powstać.

Dziennikarz, który rozmawiał z prezydentem, ocenił, że Trump wydaje się szukać sposobu na porozumienie i znalezienie wspólnego języka z Demokratami, kiedy w przyszłym roku przejmą kontrolę nad Kongresem. Według niego Trump był "nastawiony pojednawczo".

"Chyba zostanę panem weto". Prezydent zapowiadal konfrontacyjną politykę

Przed wyborami Donald Trump zapowiadał, że w razie zwycięstwa demokratów będzie blokował wszystkie ich inicjatywy aż do osiągnięcia wymaganych ustępstw.

- Cóż, jeśli do tego dojdzie, chyba zostanę panem weto - powiedział. - A potem w pewnym momencie prawdopodobnie zawrzemy jakieś porozumienia. Tak to się robi. To nie byłby pierwszy raz - dodał.

- Będą przesyłać kolejne rzeczy. Ja będę je wetował i w końcu, po miesiącu lub dwóch, kiedy wszystkie będą zawetowane (...) zawiera się porozumienie - kontynuował Trump.

Donald Trump o impeachmencie. "To by zniszczyło Partię Demokratyczną"

W środę prezydent ostrzegł także przed konsekwencjami, jeśli politycy Partii Demokratycznej rozpoczną wobec niego procedurę impeachmentu.

- To by zniszczyło Partię Demokratyczną, otwiera się w nowym oknie, gdyby chcieli dokonać impeachmentu - dorzucił prezydent USA. Zaznaczmy, że spływające wyniki nie wskazują, aby procedura odwołania Trumpa z urzędu miała przynieść powodzenie.

Aby ją sfinalizować i odwołać prezydenta, konieczne jest uzyskanie większości 2/3 głosów w Senacie. Taką siłą w izbie wyższej Partia Demokratyczna nie dysponuje.



