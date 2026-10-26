W skrócie Jordania przeprowadziła naloty powietrzne na cele w południowej Syrii, niszcząc pozycje terrorystyczne i eliminując wielu członków ugrupowań.

Odwet był odpowiedzią na atak na kościół w prowincji Karak, podczas którego zamaskowani napastnicy zabili z broni maszynowej dziewięć osób.

Król Jordanii Abdullah II zapowiedział surowy odwet za zamach, a jordańskie służby zatrzymały trzech podejrzanych, którzy stawiali opór podczas próby aresztowania.

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Jordania poinformowała, że przeprowadziła serię ataków powietrznych na kryjówki terrorystów w południowej Syrii. Jak przekazała jordańska armia, w wyniku uderzeń "zniszczono wiele pozycji terrorystów" oraz zabito lub raniono "wielu członków" grup.

Według jordańskiej telewizji państwowej Al-Mamlaka ataki zostały przeprowadzone we współpracy z syryjskim rządem. Eksplozje miały być słyszane głównie w prowincji Daraa.

Uderzenia były odpowiedzią na ostatni atak terrorystyczny w prowincji Karak w Jordanii. Według jordańskich władz to właśnie operujące na terenie Syrii organizacje terrorystyczne były odpowiedzialne za atak na kościół, w którym zginęło dziewięć osób.

Jordania. Atak na kościół, nie żyje dziewięć osób

Do ataku na kościół w prowincji Karak w Jordanii doszło w ubiegły piątek podczas ceremonii pogrzebowej. Na miejscu pojawili się zamaskowani napastnicy, którzy otworzyli z karabinów maszynowych ogień do wiernych. W wyniku ataku zginęło dziewięć osób, a polskie MSZ potwierdziło, że ucierpiała również polsko-jordańska rodzina.

W poniedziałek jordańskie służby bezpieczeństwa aresztowały trzy osoby podejrzane o atak na świątynię. Mężczyźni mieli ukrywać się w opuszczonym domu. Gdy zobaczyli funkcjonariuszy, otworzyli do nich ogień. Ostatecznie sami odnieśli obrażenia i zostali przewiezieni do szpitala.

Atak został potępiony przez króla Jordanii Abdullaha II, który zapowiedział odpowiedź. "Atak terrorystyczny na Karak spotka się z najsurowszym odwetem. Ci, którzy łudzą się, że mogą podzielić Jordańczyków swoimi kulami, nie mają szans w obliczu naszej jedności" - stwierdził.



