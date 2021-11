Szef polskiego rządu odwiedza w piątek Londyn, gdzie spotyka się z premierem Wielkiej Brytanii. Rozmowa ma być poświęcona sytuacji na polsko-białoruskiej granicy, która jest też granicą UE, a także kwestiom związanym z wysokimi cenami energii.

Na otwartym dla mediów wstępie spotkania na Downing Street Johnson mówił o polsko-brytyjskich relacjach.

Zdjęcie Spotkanie Mateusza Morawieckiego z Borisem Johnsonem / KPRM / materiały prasowe

- Myślę, że Polska w naszym sposobie myślenia jest naszym najbliższym europejskim sojusznikiem w NATO w zakresie budowania obrony, relacji długoterminowego bezpieczeństwa i oczywiście w wielu innych obszarach - powiedział Johnson.

Reklama

Morawiecki podziękował Johnsonowi za te słowa, podkreślił, że sytuacja migracyjna w Polsce jest bardzo intensywna i jest to problem dla całej Europy.

- Widzimy, że w tym nowym porządku świata pojawiają się niekoniecznie dobrzy gracze na naszych granicach i to jest istotne wyzwanie dla wspólnoty transatlantyckiej. Musimy być solidarni - podkreślił szef polskiego rządu.

Morawiecki: Wielka Brytania jest przyjacielem Polski

- Wielka Brytania jest bardzo dobrym sojusznikiem i przyjacielem Polski. Cieszę się z tego i na pewno będziemy kontynuować naszą bliską współpracę - powiedział Morawiecki.

Polska Ustawa o ochronie granicy państwowej. Decyzja Senatu



- Obiecaliśmy sobie wypracowywać praktycznie identycznie stanowiska, zarówno w odniesieniu do kryzysu na granicy polsko-białoruskiej, ale także do kryzysu energetycznego, kryzysu wokół Ukrainy, kryzysu związanego z Mołdawią, na Bałkanach Zachodnich - podkreślił szef polskiego rządu.

Dodał, że wszystkie te kwestie omówili dogłębnie.

- Cieszę się, że premier Johnson i Wielka Brytania jest z nami właściwie na tej samej długości fali, co do analiz dotyczących przyczyny, genezy tych wszystkich sporów i kryzysów, które są wokół nas, ale także środków w ich załatwieniu, jakie środki mogą prowadzić do złagodzenia i deeskalacji kryzysu - przecież to wszystko nam właśnie przyświeca - powiedział premier.

Liczne wizyty premiera

W czwartek szef polskiego rządu był w Berlinie, gdzie spotkał się z kanclerz Niemiec Angelą Merkel oraz z Olafem Scholzem, który jest kandydatem na nowego kanclerza tego kraju. W środę Morawiecki w Paryżu rozmawiał z prezydentem Francji Emmanuelem Macronem. Udał się też do Lublany na spotkanie z szefem słoweńskiego rządu Janeszem Janszą.

W poprzednich dniach polski premier spotkał się z przywódcami: Litwy, Łotwy, Estonii, a także premierami państw Grupy Wyszehradzkiej (w jej skład poza Polską wchodzą Węgry, Czechy i Słowacja) oraz z premierem Chorwacji.

Na granicach UE i Białorusi trwa kryzys, od czasu, gdy na wiosnę gwałtownie wzrosła liczba prób nielegalnego przekroczenia granicy białoruskiej z Litwą, Łotwą i Polską przez migrantów z krajów Bliskiego Wschodu, Afryki i innych regionów. UE i państwa członkowskie podkreślają, że to efekt celowych działań reżimu Alaksandra Łukaszenki, który instrumentalnie wykorzystuje migrantów, w odpowiedzi na sankcje.