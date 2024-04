Oburzenie po słowach prezydenta USA. Premier wydał oświadczenie

"Uwagi prezydenta Bidena mogły być przejęzyczeniem, jednak mój kraj nie zasługuje na to, by być tak nazywany " - napisał szef rządu Papui-Nowej Gwinei w oświadczeniu przekazanym w poniedziałek agencji AP. Dodał, że jego naród "został wciągnięty siłą w II wojnę światową, w której nie był stroną konfliktu".

Marape wezwał USA do uprzątnięcia zgliszczy wojennych, na które wciąż można natknąć się w Papui-Nowej Gwinei.

"Pozostałości po II wojnie światowej są rozrzucone po naszym kraju . Wśród szczątków jest samolot, który przewoził wuja prezydenta Bidena. (...) Nasi ludzie co dzień żyją w strachu, że zginą podczas eksplozji niewybuchów" - komentował szef rządu.

Papua-Nowa Gwinea reaguje na słowa Bidena. "Nie do przyjęcia"

- Melanezyjczycy (rdzenna ludność Nowej Gwinei i pobliskich wysp - red.) są bardzo dumni. Uznaliby tego rodzaju kategoryzację za bardzo obraźliwą. Nie dlatego, że ktoś powiedział: Kiedyś w Papui-Nowej Gwinei byli kanibale - to akurat fakt. Ale wyrwanie tego z kontekstu i sugerowanie, że uznaliśmy czyjegoś wujka za "dobry posiłek" jest nie do przyjęcia - komentował dla "The Guardian" Michael Kabuni, wykładowca nauk politycznych na Uniwersytecie Papui-Nowej Gwinei. Ekspert tłumaczył, że niektóre społeczności praktykowały m.in. jedzenie zmarłych z szacunku.