"Kiedy prawie rok temu Putin rozpoczynał inwazję, uważał, że Ukraina jest słaba, a Zachód podzielony. Myślał, że wytrzyma dłużej niż my. Ale śmiertelnie się mylił" - dodał amerykański prezydent.

"W ciągu ostatniego roku Stany Zjednoczone zbudowały koalicję narodów od Atlantyku po Pacyfik, aby pomóc w obronie Ukrainy bezprecedensowym wsparciem wojskowym, gospodarczym i humanitarnym - i to wsparcie będzie trwałe" - zapewnił Biden.

Oświadczenie Białego Domu. Biden o spotkaniu z Dudą

W związku z wizytą Biden w Kijowie, Biały Dom wydał oświadczenie amerykańskiego prezydenta.

"Dziś w Kijowie spotykam się z prezydentem Zełenskim i jego ekipą na dłuższą dyskusję na temat naszego wsparcia dla Ukrainy. Ogłoszę kolejną dostawę krytycznego sprzętu, w tym amunicji artyleryjskiej, systemów przeciwpancernych i radarów obserwacji powietrza, aby pomóc chronić Ukraińców przed bombardowaniami z powietrza" - czytamy w komunikacie.

"Jeszcze w tym tygodniu ogłosimy dodatkowe sankcje wobec elit i firm, które próbują uniknąć lub zapełnić rosyjską machinę wojenną.

"Nie mogę się również doczekać podróży do Polski, aby spotkać się z prezydentem Dudą i przywódcami naszych sojuszników ze wschodniej flanki, a także wygłosić uwagi na temat tego, w jaki sposób Stany Zjednoczone będą nadal mobilizować świat do wspierania narodu ukraińskiego i podstawowych wartości człowieka prawa i godność w Karcie ONZ, które jednoczą nas na całym świecie" - dodał przywódca USA. Według wcześniejszych zapowiedzi i planów, w poniedziałek wieczorem Biden ma dotrzeć do stolicy Polski.