Joe Biden reaguje na strzelaninę: Chce ograniczeń w dostępie do broni

Oprac.: Paweł Basiak Świat

Do ograniczeń w dostępie do broni palnej wzywał we wtorek Kongres prezydent USA Joe Biden w następstwie strzelaniny w teksańskiej szkole, w której zginęło 21 osób - 19 dzieci i dwoje dorosłych, w tym 18-letni napastnik.

Zdjęcie Joe Biden zaapelował do Kongresu / Anna Moneymaker / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP / AFP