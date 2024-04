"Spotkałem się z moim zespołem ds. bezpieczeństwa narodowego, by uzyskać informacje na temat ataków Iran u przeciwko Izrael owi. Nasze zobowiązanie na rzecz bezpieczeństwa Izraela wobec zagrożeń z Iranu i jego pomocników jest żelazne" - napisał prezydent, zamieszczając zdjęcie z tzw. situation room w podziemiach Białego Domu.

Iran atakuje Izrael. Biden skrócił pobyt w Delaware

W związku z zaostrzeniem się konfliktu na Bliskim Wschodzie prezydent USA Joe Biden skrócił weekendowy pobyt w stanie Delaware i wrócił do Białego Domu, by monitorować sytuację. "Prezydencki zespół jest w ciągłym kontakcie z izraelskimi urzędnikami, a także innymi partnerami i sojusznikami. Ten atak prawdopodobnie potrwa kilka godzin. Prezydent Biden dał jasno do zrozumienia: nasze wsparcie dla bezpieczeństwa Izraela i obrona przed zagrożeniami ze strony Iranu jest niewzruszona - informowała rzeczniczka Rady Bezpieczeństwa Narodowego Białego Domu Adrienne Watson.