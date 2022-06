Prezydent USA spadł z jednośladu podczas sobotniej przejażdżki w pobliżu swojego domu wakacyjnego w Rehoboth Beach w amerykańskim stanie Delaware.

Przewrócił się na prawy bok. Upadł na łokieć i kolano. Wstać pomogli mu agenci Secret Service. Na ciele nie było widać żadnych skaleczeń ani zadrapań.

"Jak powiedział Joe Biden, jego stopa zaczepiła się o pedał podczas zsiadania z roweru. Nie potrzebuje pomocy medycznej, czuje się dobrze i cieszy się, że resztę dnia spędzi z rodziną" - wyjaśnił niewymieniony z nazwiska urzędnik Białego Domu.

Biden po upadku: Mam się dobrze

Upadek prezydenta wzbudził zainteresowanie mediów. Tego samego dnia jedna z dziennikarek zapytała głowę państwa o to, jak się czuje.

- Dobrze, mam się dobrze - odparł Biden, jednocześnie kilka razy podskakując.

Kolejny upadek Joe Bidena

Przypomnijmy, to kolejne publiczne potknięcie 79-letniego Joe Bidena. M.in. w marcu upadł on na schodach prowadzących do prezydenckiego samolotu Air Force One.