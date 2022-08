Joe Biden ogłosił nową pomoc dla studentów. Zapowiedział umorzenie kredytów

Umorzenie do 20 tys. dolarów kredytów studenckich dla osób zarabiających poniżej 125 tys. dolarów rocznie - to nowa zapowiedź prezydenta USA Joe Bidena dla tej grupy społecznej. Biden zdecydował również o przedłużeniu moratorium na spłaty kredytów do końca roku, które obowiązywało podczas pandemii koronawirusa.

